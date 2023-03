O famoso DJ de rádio Scott Shannon lista uma casa no norte do estado de Nova York

Imobiliária

27 de março de 2023 | 7h06

O astro do rádio Scott Shannon está vendendo sua casa em Nova York – ela tem seis quartos, uma piscina e uma quadra de tênis.

Imagem cortesia de Houlihan Lawrence. Getty Images

O famoso DJ de rádio Scott Shannon tem Registre a casa dele Em Purchase, Nova York, por US$ 3,45 milhões.

Mais conhecido por suas quatro décadas nas ondas do rádio de Nova York – incluindo a apresentação de “Shannon in the Morning” da WCBS-FM até sua aposentadoria em dezembro passado aos 75 anos – ele ainda empresta sua voz para “America’s Best Hits”. Velhos Verdadeiros”. canal.

Sua enorme casa colonial de 9.620 pés quadrados, localizada em 2,52 acres na 132 Lincoln Avenue, vem com seis quartos, seis banheiros, três lavabos, uma piscina e uma quadra de tênis.

A entrada elevada apresenta escadas duplas e portas francesas que se abrem para um terraço construído em pedra, cozinha do chef, sala de família, quarto principal com closet duplo e sala de estar com lareira.

O icônico DJ de Nova York lista sua casa no Condado de Westchester. Getty Images

A Purchase Mansion, em Nova York, custa US$ 3,35 milhões. Daniel Milstein Fotografia

Há 9.620 pés quadrados de espaço cheio de luz no interior. Tim Lee

A casa colonial está localizada em 2,52 acres em Perches, Nova York.

Um dos seis quartos confortáveis ​​da luxuosa mansão. Tim Lee

Piscina cintilante no quintal da mansão.

Sala de jantar e sala de jantar da cozinha do chef. Tim Lee

Sala de jogos e música no interior. Tim Lee

Quadra de tênis no quintal da propriedade. Tim Lee

No andar de cima, você encontrará mais quatro quartos de banho, exposição dupla e tetos altos (além de muito espaço para sessões quentes de “Morning Zoo”).

Os corretores de listagem são Donna e Scott McCloy de Houlihan Lawrence





