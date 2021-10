O ex-presidente do Irã, Abul-Hassan Bani-Sadr, morre aos 88 anos | Irã

Abul-Hassan Bani-Sadr, que se tornou o primeiro presidente do Irã após a Revolução Islâmica de 1979, antes de fugir para o exílio França, com a idade de 88 anos.

Sua esposa e filhos disseram no site oficial Bani-Sadr que ele morreu no sábado no Hospital Petit-Salpetriere, em Paris, após uma longa luta contra a doença.

Bani-Sadr emergiu da obscuridade para se tornar o primeiro presidente do Irã em fevereiro de 1980 com a ajuda de clérigos islâmicos. Mas depois de uma luta pelo poder com clérigos radicais, ele fugiu no ano seguinte para a França, onde passou o resto de sua vida.

Quando a morte foi anunciada, sua família disse em seu site que Bani Sadr “defendeu a liberdade em nome da nova tirania e opressão em nome da religião”.

Jamaluddin Baknajad, seu assessor de longa data, disse que sua família gostaria que ele fosse enterrado em Versalhes, o subúrbio de Paris onde viveu durante seu exílio.

Em entrevista à Reuters em 2019, o ex-presidente disse que Ruhollah Khomeini traiu os princípios da revolução após chegar ao poder em 1979, acrescentando que isso deixou um gosto “muito amargo” para alguns dos que voltaram com ele a Teerã. na vitória.

Bani-Sadr lembrou que, há 40 anos, em Paris, ele estava convencido de que a revolução islâmica do líder religioso abriria o caminho para a democracia e os direitos humanos após o governo do Xá.

Ele disse na entrevista: “Tínhamos certeza de que um líder religioso estava se comprometendo e que todos esses princípios ocorreriam pela primeira vez em nossa história”.