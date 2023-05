O ex-jogador dos Yankees, Alex Rodriguez, foi diagnosticado com uma doença gengival em estágio inicial.

A lenda do beisebol Alex Rodriguez revelou na quarta-feira que tem uma doença gengival em seus estágios iniciais.

“Recentemente, fui ao dentista e não pensei em nenhuma doença gengival”, disse ele Ele disse sobre Manhã CBS. “E meu dentista me deu a notícia, e então descobri que mais de 65 milhões de americanos sofrem dessa doença gengival.”

Rodriguez enfatizou a necessidade de check-ups regulares por um dentista.

Instituto Nacional de Pesquisa Dentária e Craniofacial Descrever A doença da gengiva é uma infecção dos tecidos que mantêm os dentes no lugar. Entre os motivos está a má escovação e uso do fio dental. Com base nos dados disponíveis, os Institutos Nacionais de Saúde Ele disse 42,2% dos americanos com 30 anos ou mais têm “periodontite total”.

Rodriguez passou 22 anos na MLB em passagens pelo Seattle Mariners, Texas Rangers e New York Yankees. Amplamente considerado um dos maiores jogadores de sua geração, ele foi 14 vezes All-Star e três vezes MVP da Liga Americana.

O homer aposentado de 47 anos com 696 é o quinto maior na história da MLB, e seu 117,5 HR é o 16º de todos os tempos em um jogo. referência de beisebol.

Apesar de seu currículo merecer mais de um Hall of Fame, suas honras continuam sendo aguardadas sem fim à vista. Ele era pendurado para toda a temporada de 2014 para compartilhá-lo mais amplamente escândalo da biogênesee ele Os resultados do teste são considerados positivos Para uma substância proibida em 2003.

Os eleitores do Hall of Fame responderam de acordo. Rodrigues acabou de receber 35,7 por cento de votos em 2023, muito abaixo do limite de 75% necessário para ganhar uma vaga em Cooperstown, Nova York.