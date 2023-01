O ex-astro do SNL Jay Farrow revela como ele perdeu 20 quilos em apenas 21 dias: ‘Diminuiu o peso’

Jay Pharoah descobriu o segredo para perder peso nas férias.

O ex-membro do elenco do Saturday Night Live de 35 anos – que estava na estréia de You People em Los Angeles na semana passada – revelou recentemente como conseguiu perder 20 quilos em apenas 21 dias.

O comediante – que já havia documentado sua jornada de condicionamento físico nas mídias sociais – foi ao Instagram no sábado para escrever: “Perdi cerca de 20 quilos nas últimas 3 semanas, totalmente de propósito.

Impressionante: Jay Pharoah revelou recentemente como conseguiu perder 20 quilos em apenas 21 dias, visto na semana passada à esquerda e abril de 2016 à direita

Eu tenho que dar uma aula. Peso do feriado de GYONNNEEEEE

O craque Jeremy Padauer ficou perplexo com a conquista do condicionamento físico, perguntando como isso era possível.

Jay respondeu: ‘Uma dieta controlada e 6-8 milhas de corrida no nível 12, 6 vezes por semana, o peso caiu como depois [sic] Carne grelhada.’

Show em destaque: Pharoah é mais conhecido por estrelar a icônica série de variedades Saturday Night Live de 2010 a 2016, e estreou em 2012.

A estrela exibiu seu físico esguio na estréia da Netflix de You People em LA na semana passada.

Ele exibiu sua nova personalidade em um blazer trespassado rosa flamingo sobre uma camiseta branca, jeans skinny pretos e tênis brancos de cano baixo.

O homem engraçado está preso a uma vistosa corrente de platina com um grande pingente de cruz de diamante.

Pharoah é mais conhecido por estrelar a icônica série de variedades Saturday Night Live de 2010 a 2016.

Apenas alguns meses atrás, Jay estava no noticiário quando o tamanho confirmado pelo ex-aluno do SNL, Pete Davidson, frequentemente falava sobre masculinidade.

O debate sobre o tamanho da masculinidade da estrela do SNL de 29 anos está em alta desde que o ex de Ariana Grande afirmou que a estrela tinha 10 polegadas de altura – com o ator Jay dizendo ao The Jess Cagle Show da SiriusXM durante uma aparição em novembro que Pete confirmou que ela era, de fato , nove polegadas.

“Eu louvo Pete”, disse Jay sobre parceiros de pouso de estrelas como Kim Kardashian e Kate Beckinsale. Eu elogio Pete.

dizer o que? O tamanho muito discutido de Pete Davidson para sua masculinidade, creditado à sua ‘energia grande idiota’, confirmou seu sucesso com a celebridade glamorosa, Jay afirmou em novembro (Pete fotografado com ex Kim Kardashian em maio de 2022)

– Há algo no molho. Ele tem algo, ok? Ele tem algo dentro. Então eu disse a ele: “Pete, cara, o que é isso?” Eu disse: “Você poderia, o que é, o que você está fazendo? O que foi? Como você faz isso?”

Ele me disse o que era. É um presente. confirmou. Ele disse, “Sim mano, ela parece ter nove polegadas.” Eu estava tipo, “O quê? Palavra. Oh, nossa, somos gêmeos. Isso é loucura.”

NOVE: O debate sobre o tamanho da masculinidade da estrela do SNL de 29 anos está em alta desde que o ex de Ariana Grande afirmou que a estrela tinha ’10 polegadas’ – com o ator Jay dizendo ao SiriusXM’s The Jess Cagle Show que Pete confirmou que ele tinha realmente 9 polegadas