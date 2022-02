O estudo indica que os anticorpos induzidos pela vacina são 17 vezes mais eficazes do que a imunidade natural

Um novo estudo mostra que os anticorpos de vacinas COVID-19 criadas em laboratório podem ser melhores para atacar o vírus e suas variantes do que possuir imunidade natural.

Os resultados do estudo publicado na revista Relatórios Científicosobserva que pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer “usaram uma série de testes laboratoriais para determinar o número de anticorpos produzidos pela vacina e a imunidade natural, e se isso se correlaciona com a quantidade de vírus neutralizada” e:

Quarenta e uma amostras de soro foram coletadas de 33 doadores, todos com histórico documentado de infecção por COVID-19, e comparadas com uma amostra de 28 doadores que receberam duas doses de Pfizer ou Moderna. Os vacinados tiveram um aumento de 16,8 vezes nos anticorpos neutralizantes em comparação com o grupo imune natural e um aumento de 30,1 vezes em relação a outro grupo recém-diagnosticado de pacientes com COVID-19. Em um experimento de acompanhamento, os pesquisadores descobriram que esse aumento de anticorpos se traduziu em uma melhora semelhante na neutralização do vírus, indicando que as pessoas vacinadas têm mais anticorpos e, portanto, são mais eficazes na neutralização do COVID-19. Quando confrontados com uma variante diferente, os anticorpos das amostras vacinadas foram mais eficazes em neutralizá-la do que os anticorpos normais induzidos pela imunidade.

O pequeno estudo veio com algumas ressalvas, incluindo uma que dizia que os pesquisadores “não podem confirmar que as vacinas são mais eficazes fora das condições laboratoriais”.

Enquanto isso, os cientistas alertam que a próxima variante do SARS-CoV-2 pode ser mais perigosa do que a última cepa Omicron.

O professor Mark Woolhouse, da Universidade de Edimburgo, disse que não se sabia de onde viria a próxima variante, mas observou que o Omicron não se desviou da variante anterior, a Delta.

Omicron’ veio de uma parte totalmente diferente da árvore genealógica do vírus. Como não sabemos de onde viria uma nova variante na árvore genealógica do vírus, não podemos saber o quão patogênico ele pode ser. Pode ser menos patogênico, mas poderia, com a mesma facilidade, ser mais patogênico”, disse ele ao The Guardian.

A opinião do cientista foi apoiada pelo professor Lawrence Young, da Universidade de Warwick.

“As pessoas parecem pensar que houve uma evolução linear do vírus de alfa para beta, para delta para omicron”, disse ele. observador. “Mas isso simplesmente não é o caso. A ideia de que as variantes do vírus continuarão a apodrecer é um equívoco. Uma nova pode se tornar mais patogênica do que uma variante delta, por exemplo.”

Os cientistas vêm depois que o Dr. Anthony Fauci, que está na frente e no centro desde que o vírus chegou à América em janeiro de 2020, disse que o dia em que podemos abandonar as máscaras faciais pode chegar “em breve”.

“À medida que sairmos da fase de pandemia completa do COVID-19, da qual certamente estamos perto de sair, essas decisões serão cada vez mais tomadas em nível local, em vez de tomadas de decisão centralizadas ou delegação. decisões sobre Como lidar com o vírus entrevista Com o Financial Times.

“Espero que olhemos para um momento em que tenhamos pessoas suficientes vacinadas e pessoas suficientes protegidas de infecções anteriores para que as restrições do Covid em breve se tornem coisa do passado”, disse ele.

