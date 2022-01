O estudo descobriu que, quando a variante delta dominava, a vacinação e a infecção anterior eram imunes ao Covid-19, mas a vacinação era mais segura.

Os dados incluídos no estudo foram coletados antes da onda Omicron nos Estados Unidos e antes que os reforços estivessem amplamente disponíveis. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dizem que divulgarão dados adicionais sobre vacinas, reforços e a variante Omicron da Covid-19 no final desta semana.

“Embora a epidemiologia do COVID-19 possa mudar à medida que surgem novas variantes, a vacinação continua sendo a estratégia mais segura para evitar futuras infecções por SARS, hospitalização, sequelas a longo prazo e morte”, escreveram os pesquisadores.

Os pesquisadores analisaram o risco de infecção e hospitalização por Covid-19 entre quatro grupos de indivíduos: vacinados com e sem infecção prévia e não vacinados com ou sem infecção prévia. Dados de estudo de caso de aproximadamente 1,1 milhão de casos na Califórnia e Nova York entre o final de maio e meados de novembro de 2021. Os dados de hospitalização estavam disponíveis apenas na Califórnia.

Em geral, as taxas de casos de Covid-19 e as taxas de hospitalização foram mais altas entre as pessoas não vacinadas que não haviam sido diagnosticadas anteriormente.

Inicialmente, aqueles com infecção prévia apresentaram taxas de infecção maiores do que aqueles que haviam sido vacinados e não tinham histórico de infecção anterior. À medida que a variante delta se tornou predominante nos Estados Unidos nos meses subsequentes, isso mudou e as pessoas que sobreviveram a uma infecção anterior tiveram taxas de casos mais baixas do que aquelas vacinadas sozinhas, de acordo com o estudo.

“Os especialistas analisaram pela primeira vez infecções anteriores confirmadas por testes de laboratório na primavera de 2021, quando a variante alfa era prevalente em todo o país. Antes da variante delta, a vacinação Covid-19 resultou em melhor proteção contra infecções subsequentes do que sobrevivência Após uma infecção anterior . Olhando para o verão e outono de 2021, quando o delta se tornou dominante neste país, no entanto, sobreviver a uma infecção anterior agora oferece maior proteção contra infecções subsequentes do que a vacinação”, disse o Dr. Benjamin Silk, responsável pelo monitoramento do CDC e sua análise sobre a Epi-Task Force, em uma ligação com a mídia na quarta-feira.

No entanto, essa mudança coincide com um momento em que a imunidade à vacina diminui em muitas pessoas. O estudo não levou o tempo da vacinação – e o potencial de diminuição da imunidade – na análise. O estudo também não captura o efeito das doses de reforço que poderia ter e foi realizado antes do advento da variante Omicron.

Durante todo o período do estudo, o risco de hospitalização com Covid-19 foi significativamente maior entre pessoas não vacinadas que não haviam sido diagnosticadas anteriormente com Covid-19 do que em qualquer outro grupo.

“Juntas, as evidências sugerem que tanto a vacinação quanto a sobrevivência com Covid fornecem proteção contra reinfecção, infecção e hospitalização”, disse o Dr. Eli Rosenberg, vice-diretor de ciência do estado de Nova York. “Ter Covid pela primeira vez traz riscos significativos, vacinar-se e manter-se atualizado com os reforços mais recentes é realmente a única opção segura para prevenir a infecção por COVID e doenças graves.”

Os especialistas também observam que as características das variantes mudam, incluindo o quanto elas afetam a imunidade de infecções anteriores.

disse o Dr. Erica Pan, epidemiologista estadual do Departamento de Saúde Pública da Califórnia, em comunicado. “Fora deste estudo, dados recentes sobre uma variante altamente contagiosa do Omicron mostram que ter um reforço fornece proteção adicional significativa contra infecção, hospitalização e morte”.