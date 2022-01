O estúdio Destruction All-Stars deixou de ser o desenvolvedor do novo Twisted Metal • Eurogamer.net

A Lucid Games, desenvolvedora britânica por trás do Destruction All-Stars, não está mais trabalhando em um novo jogo Twisted Metal para a Sony, como alegado anteriormente, com o projeto agora sendo entregue a um estúdio não identificado.

Nova palavra Twisted Metal Ele apareceu pela primeira vez em setembro passado, quando o jornalista da GamesBeat, Jeff Grob, afirmou que o projeto estava em desenvolvimento inicial. Em breve, a VGC forneceu detalhes adicionais, relatando Lucid Games será o estúdio responsável pela nova parcela E que o projeto seguirá a liderança de Destruction All-Stars como um jogo gratuito.

No seguimento dessa história inicial, no entanto, VGC Relatórios agora O projeto sofreu uma grande mudança, com suas fontes alegando que a Sony tomou a decisão de abandonar a Lucid Games como desenvolvedora de seu novo título, Twisted Metal, e mover o projeto para um estúdio próprio sem nome em outro lugar da Europa. Embora nenhuma explicação tenha sido dada para esta mudança, uma fonte disse ao VGC que pode estar pelo menos parcialmente relacionado com Destruction All-Stars. recepção decepcionante.

Twisted Metal, trailer de lançamento de 2012.

Embora a Sony ainda não tenha lançado oficialmente o novo jogo, relatórios anteriores indicavam que pretendia lançar o título junto com o mod Twisted Metal TV atualmente em andamento como parte de uma nova iniciativa para alinhar os lançamentos do jogo mais de perto com seu filme. . e projetos de televisão.

Uma série de TV baseada em Twisted Metal foi promovida inicialmente em 2019, e Mais detalhes estão começando a aparecer Como a produção mudou drasticamente ao longo do ano passado. Diz-se que o show (atualmente esperado para chegar em 2023) é uma comédia de ação baseada na longa série PlayStation, com o escritor de Cobra Kai, Michael Jonathan Smith, em tarefas de programação.

de acordo com diversoVocê vai contar a história de uma pessoa de boca estranha. Interpretado por Anthony Mackie, talvez mais conhecido como O Falcão no Universo Cinematográfico da Marvel – que oferecia uma chance de uma vida melhor, desde que ele pudesse entregar um pacote misterioso através de um deserto pós-apocalíptico dominado por ladrões brutais dirigindo veículos de destruição.