O editor do Daily Mail foi lançado. O que isso poderia significar para o Reino Unido?

A política interna do Mail é pelo menos tão áspera e tumultuada quanto sua cobertura da política nacional – e Gregg, 60, é um veterano lutador. Antes de assumir a posição de destaque no The Daily Mail em 2018, ele foi editor do The Mail on Sunday, que muitas vezes parecia estar em guerra com seu jornal irmão. Enquanto o Sr. Gregg estava lidando com o Brexit, o Daily Mail era um herói ardente, liderado por Paul Ducker, seu editor de longa data e ardente Brexiteer.

“Fiquei surpreso com Jordi Gregg que se tornou editor, por causa de suas opiniões remanescentes, bem como sua formação educacional aristocrática”, disse Mira Silva, vice-diretora do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo em Oxford.

No entanto, as opiniões de Gregg não o excluem com Harmsworth, 53, conhecido como o Quarto Visconde Rothermere. Executivos da empresa disseram que Lord Rothermere, cujo bisavô co-fundou o The Daily Mail em 1896, queria que Greig “desintoxicasse a marca” depois de anos de Brexit batendo sua reputação com leitores e anunciantes.

Em junho de 2020, menos de dois anos após Gregg assumir o cargo, o The Mail ultrapassou Rupert Murdoch como o maior diário da Grã-Bretanha, com uma circulação de pouco menos de um milhão de cópias. Mas a política envenenou seu relacionamento com Ducker, que continuou sendo o editor-chefe da controladora. Ele criticou publicamente seu sucessor pelo que descreveu como enfraquecimento do DNA do jornal pró-Brexit The Mail.