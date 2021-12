O diretor do Dallas Buyers Club, Jean-Marc Valley, morre aos 58 anos

LOS ANGELES – Diretor e produtor Jean-Marc Vallee, diretor vencedor do Emmy da série de sucesso da HBO “Big Little Lies” e cujo drama de 2013 “Dallas Buyers Club” ganhou várias indicações ao Oscar, faleceu. Ele tinha 58 anos.

Seu representante, Bumble Ward, disse no domingo que Vale morreu repentinamente em sua cabana fora da cidade de Quebec, Canadá, no fim de semana.

Vallée foi elogiado por sua abordagem natural ao cinema, dirigindo estrelas como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Amy Adams e Jake Gyllenhaal na última década.

Emily Blunt dirigiu “The Young Victoria”, de 2009, e se tornou um nome procurado em Hollywood depois de “Dallas Buyers Club”, que apresenta Matthew McConaughey e Jared Leto, e ganhou seis indicações ao Oscar, incluindo de Melhor Filme.

Muitas vezes, foi filmado com luz natural e câmeras portáteis e deu aos atores a liberdade de improvisar o roteiro e mover-se dentro do local da cena. A equipe viajou para cima e para baixo na Pacific Coast Highway para filmar Witherspoon no filme Wild de 2014.

“Eles podem se mudar para onde quiserem”, disse o diretor canadense sobre seu elenco em uma entrevista de 2014 para a The Associated Press. “Dá importância à narrativa, à emoção e aos personagens. Procuro não me envolver muito. Não preciso cortar programas. Muitas vezes, o cinegrafista e eu ficamos tipo, ‘Esse site é uma merda. Não é muito legal. Mas, isso é vida. ‘”

Ele voltou a se juntar a Witherspoon para dirigir a primeira temporada de “Big Little Lies” em 2017, e Adams dirigiu em 2018 “Sharp Objects”, também para a HBO. Vallée ganhou prêmios DGA para ambos.