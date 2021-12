O democrata Bill quer impedir que os bots comprem todos os PS5s

foto : Greenwich

Um grupo de democratasCódigo Grinch Bots Desativado‘, uma proposta de nome incrivelmente estúpido que visa prevenir (ou pelo menos reduzir) o uso de bots para roubar estoque de mercadorias de varejistas online. Há algo que muitos de vocês que estão tentando obter PS5s e novas placas gráficas têm dificuldade com. Fortemente Durante os últimos 18 meses.

O deputado Paul Tunko, o senador Richard Blumenthal, o líder da maioria no Senado Chuck Schumer e o senador Ben Ray Logan anunciaram o projeto de lei em 29 de novembro, que visa “reprimir os Grinches online usando tecnologia ‘bot’ para comprar estoques inteiros de jogos. Os feriados populares são revendidos para pais a preços mais altos. “

Esta não é a primeira vez que legisladores democratas tentam; Como revista de computador apontarEsta é na verdade uma reintrodução de um projeto de lei sem precedentes em 2019, mas espera-se que o aumento de bots e a especulação nos meses desde o início da pandemia levem a um apoio ainda maior desta vez.

O Stopping Grinch Bots Act é apoiado por grupos como Consumer Reports, Consumer Federation of America e National Consumer League. Seus laços com o Natal são peculiares, assim como o foco do projeto de lei nas famílias e crianças, com Schumer dizendo: “O consumidor médio de férias não consegue competir com a velocidade da luz do muito popular robô Grinch e é então mantido como resgate por especuladores e fornecedores externos quando tentar comprar presentes de Natal. “

Este é um problema que ocorre o ano todo e que afeta a todos! De PlayStations a Jordans, de cartões Nvidia a ingressos de cinema. Arrumar tudo para as festas de fim de ano pode ser uma tentativa de apelar aos sentimentos do legislador, mas também prejudica a escala do problema.

G / O Media pode obter comissão

Em termos de como o Stopping Grinch Bots Act realmente funciona, ele se basearia no Best Online Ticket Sales Act de 2016, que reprimia bots e práticas de revenda para coisas como shows e eventos esportivos, e aplicaria a ação do BOTS ao e- sites de comércio para proibir bots que vão além das medidas de segurança em sites de varejo online. ”

Isso é muito mais fácil dizer do que fazer. Os eventos ao vivo que requerem a presença humana são uma coisa; O grande número de transações que ocorrem no mercado de revenda, entregues diretamente na porta das pessoas, é outra questão. Já vimos em mercados como os tênis que os fabricantes e varejistas não se importam realmente com quem compra seus produtos, desde que alguém Ele, e uma vez que o produto sai de casa, o que acontece com ele não é problema deles.

Qualquer tentativa de erradicar isso exigiria a cooperação de inúmeros varejistas nos Estados Unidos, fazendo alterações em seus sites e políticas de vendas que, em sua opinião, quase não tinham incentivo para fazer cumprir. Além disso, embora os varejistas possam ajudar a mitigar o problema, eles não podem resolvê-lo, porque o problema aqui é o fornecimento versus Problema de demanda, não problema de fiscalização no varejo. Enquanto a Nike quiser ganhar menos do que as pessoas podem comprar, ou a Sony tiver problemas para conseguir chips suficientes para fazer o PS5, haverá escassez, e onde houver escassez, haverá um mercado de revenda, não importa as intenções das lojas e políticos.

Mas sim, para acabar com isso com o mínimo de bugs, eles podem pelo menos tentar algo, e qualquer mudança que acabar em qualquer varejista será uma melhoria em como as coisas estão no momento.