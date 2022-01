O criptógrafo de fraude português foi derrubado

Um cidadão português de 45 anos foi detido pelas autoridades civis de Cardia em Valência por crimes relacionados com fraude de criptomoeda.

A polícia espanhola afirma em nota que ele é “um dos maiores fraudadores do mundo, com falsos investimentos em criptomoedas”.

Durante a operação, 7 veículos sofisticados, aparelhos eletrônicos e documentos diversos foram apreendidos. O total de bens apreendidos ascende a mais de dois milhões e meio de euros.

Os portugueses foram acusados ​​de sete acusações de fraude e lavagem de dinheiro. “A operação começou em agosto passado, depois que agentes souberam dos fatos colaborando com seguranças particulares”, disse o relatório civil do Guardian. No dia 2 de dezembro, foram feitas buscas na casa do preso, em uma empresa e em uma oficina.

O golpe funcionou por meio do “esquema Ponzi”, no qual a renda dos primeiros investidores é transferida para o dinheiro investido pelas seguintes pessoas, e assim por diante. Como não se baseia no retorno real de uma propriedade, o plano acaba entrando em colapso. O maior “esquema Ponzi” da história foi criado por Bernard Madoff e inventado em 2008.

De acordo com autoridades policiais espanholas, o detido criou uma plataforma de investimento em criptomoedas que foram anunciadas em fóruns online, programas de rádio, esportes e eventos de caridade. Atraiu investidores em Espanha e Portugal, mas também há vítimas no Luxemburgo e na Suíça. “O site ofereceu aos investidores pelo menos 2,5% de retorno por semana, dependendo da quantia que eles contribuíram”, disse o comunicado.

Agentes da Comissão Técnica de Investigação (EDITE) e da Comissão de Crimes Económicos Civis da Guardia do Comando de Valência realizaram a operação em colaboração com a EUROPOL.