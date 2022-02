O conselho soube da má conduta da presidente da NSE, mas permitiu que ela renunciasse com grandes elogios

O Conselho de Administração da National Stock Exchange (NSE) ‘não informou’ ao Securities and Exchange Board of India (SEBI) o regulador do mercado, apesar de seu ‘conhecimento de graves irregularidades e má conduta’ por parte do então Diretor Administrativo e CEO Chitra Ramkrishna e em vez de agir contra isso, deixe sair Muito obrigado.

Quando ela renunciou em 2 de dezembro de 2016, o conselho da NSE foi presidido pelo ex-ministro das Finanças Ashok Chawla e incluiu o ex-CEO de Sippy Dharmshata Raval, ex-juiz da Suprema Corte PN Srikrishna, ex-secretário do Ministério de Assuntos Corporativos Naveed Masood, ex-vice-presidente executivo da KPMG na Índia, Dinesh Kanabar, presidente da Manipal Global Education Services, Mohandas Pai, diretor administrativo Atlantic Abhay Havaldar, Azim Premji Investments Prakash Parthasarathi, juntamente com Ravi Narain, vice-presidente, e a própria Ramkrishna.

De acordo com Sippy, mesmo depois de saber que Ramakrishna estava contando com a orientação de uma “pessoa não identificada” para tomar decisões importantes, o Conselho de Administração da NSE permitiu que ela “saísse renunciando” e obteve apreciação na reunião do Conselho realizada em 2 de dezembro , 2016, de sua “excelente contribuição para o crescimento da organização. Essas observações ocorreram depois que o regulador ouviu as respostas da NSE e da Ramkrisna aos avisos de motivo do show enviados em outubro de 2019 e dezembro de 2019.

Kanabar, Pai e Masoud ingressaram no conselho de administração da empresa em julho de 2016, cinco meses antes de Ramkrishna renunciar. Chawla tornou-se presidente da NSE em maio de 2016, depois que o ex-presidente da LIC SB Mathur completou um mandato de três anos como presidente da NSE.

Anand Subramanian, “Oficial de Operações do Grupo e Consultor MD”, cuja nomeação gerou controvérsia, ingressou na NSE durante o mandato de Mathur. Essa nomeação de Ramkrishna foi arbitrária e não estava de acordo com as políticas do NSE. Além disso, ela compartilhou informações confidenciais com uma “pessoa desconhecida” e enganou a NSE de que a pessoa desconhecida era “Siddha Purusha”.

De acordo com um ex-diretor do NSE que era membro do conselho quando Ramkrishna deixou o cargo, o SEBI entrou em contato com o conselho por volta de agosto de 2016, citando supostos abusos envolvendo a nomeação de Subramanian e bônus relatados ao regulador por cartas anônimas.

Após o contato do SEBI, no qual solicitou ao Conselho de Administração que investigasse o assunto, o Conselho de Administração estabeleceu um comitê de investigação presidido por seu presidente do Comitê de Auditoria, Dinesh Kanabar. “Descobrimos que houve um grande abuso de poder por parte do CEO (Ramkrishna) ao fazer pagamentos substanciais de compensação à Subramanian por um período de quatro anos. O departamento de RH disse que as questões relacionadas à compensação da Subramanian foram aprovadas pelo CEO”, o ex-diretor disse sob condição de anonimato sobre sua identidade.

Em outubro de 2016, o Conselho de Administração se reuniu e decidiu pela saída da Subramanian. A saída de Subramanian, de acordo com o ex-gerente, causou um desentendimento entre Ramkrishna e o conselho.

Após a saída do Diretor de Operações, o Conselho encomendou uma investigação criminal pela Ernst & Young que investigou e-mails suspeitos enviados por Ramkrishna relacionados à nomeação e recompensa de Subramanian. Com base no relatório da EY, o conselho confrontou Ramkrishna, e isso culminou em sua renúncia em 2 de dezembro de 2016, segundo o ex-diretor do conselho da NSE.

Mas a empresa disse na época que renunciou por “razões pessoais”.

quando eu ligo para ele Indian ExpressO juiz BN Srikrishna, que foi nomeado Diretor de Interesse Público da NSE em agosto de 2013, e que renunciou após sua sentença de três anos, não quis comentar. Chawla e Kanabar não responderam às ligações e mensagens de texto pedindo comentários.

A NSE e seu Conselho de Administração estavam cientes de que Ramkrishna compartilhava informações confidenciais com uma pessoa desconhecida com o e-mail rigyajursama@outlook.com em sua reunião em 29 de novembro de 2016. “No entanto, a NSE e seu Conselho tomaram uma decisão consciente de não relatar o assunto ao SEBI e manteve o assunto em sigilo.” .

explicar Falta de governança corporativa A bolsa de valores é um regulador de primeiro nível. O fato de o conselho do NSE estar ciente de “irregularidades grosseiras” no comportamento do ex-CEO e diretor-gerente indica a necessidade de verificações e contrapesos muito maiores.

De acordo com uma Ordem SEBI de 11 de fevereiro de 2022, a falha por parte do NSE em fornecer informações ao SEBI mesmo após repetidos lembretes, a falha em designar Subramanian como uma pessoa administrativa chave (KMP) e “a ocultação de informações do SEBI demonstra não referência ao conselho SEBI e indiferença às disposições da Lei” .

A NSE não consegue gerir o intercâmbio com profissionalismo, integridade, imparcialidade, eficiência e eficácia; deixar de manter os mais altos padrões de integridade pessoal, honestidade, integridade e consistência no desempenho de suas funções e ter praticado atos que desacreditem suas responsabilidades; deixar de exercer suas funções de forma independente e objetiva; Eles falham em desempenhar suas funções com uma atitude positiva e apoiam a comunicação aberta de forma construtiva.

O regulador observou como a Ramkrishna tomou iniciativas para elevar os padrões de governança corporativa. Embora as empresas cujos valores mobiliários estejam registrados no NSE sejam obrigadas a cumprir os padrões de governança corporativa, elas deram um passo à frente com o lançamento de uma nova iniciativa de governança corporativa, “NSE Prime”, sob a qual foram estabelecidos padrões mais elevados de governança corporativa para empresas.

O relatório da EY sobre o incidente diz que apenas os desktops destinados a Ramkrishna e Subramanian foram fotografados / verificados, e os notebooks para NSE e Subramaniam não estavam disponíveis para imagens criminais, pois foram descartados como lixo eletrônico, disse o regulador.

Quando os gestores de interesse público percebem algum erro regulatório significativo no funcionamento da bolsa, o regulador disse que deveriam reportá-lo ao SEBI. No entanto, isso não foi feito neste caso. Além disso, ao permitir apenas que Ramkrishna renuncie e não tomar nenhuma ação contra ele, a NSE não agiu no interesse do mercado de ações, o que resultou no fracasso de suas responsabilidades principais, disse o SEBI.

(Com entradas de AASHISH ARYAN e SUNNY VERMA em Nova Delhi)