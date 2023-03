O Congresso está encontrando tempo para gritar com a Sony em nome da Microsoft

Há muitas questões nas quais o Congresso pode se concentrar agora. Os seguintes regulamentos bancários detalhamento SVB, Por exemplo. Ou ajude os americanos Aqueles com despesas básicas de vida. Talvez eles estejam trabalhando em uma correção há muito esperada Sistema de saúde quebrado. Em vez disso, eles estão profundamente preocupados com a possibilidade de o Japão ser injusto com empresas americanas como a Microsoft. Agora, democratas e republicanos estão enviando cartas aos principais funcionários de Biden, pedindo-lhes que digam ao Japão para dar ao Xbox uma participação maior em seu mercado.

Originalmente relatado por Axios10 membros do Congresso assinaram dois cartas Dirigida à Representante Comercial dos EUA, Catherine Tay, e à Secretária de Comércio, Gina Raimondo. “Estamos escrevendo hoje para chamar sua atenção para o mercado de videogame japonês desequilibrado, que estamos preocupados pode ser o resultado de uma prática comercial discriminatória que pode violar o espírito do Acordo de Comércio Digital EUA-Japão”, disse ele. discurso republicano. assim Repita a reivindicação Que a Sony possui 98% do mercado de consoles no Japão e que faz acordos exclusivos para manter os jogos populares do Xbox.

98% da reivindicação de mercado deste console exclui jogos para PC, Nintendo e dispositivos móveis. Em 2020, Nintendo Switch conta 87% dos teclados Vendido no Japão. Todo distribuidor de videogame paga pela exclusividade – algo que as sitcoms de videogame provavelmente deveriam saber antes de tentar impor políticas de comércio exterior. Para apoiar suas afirmações um tanto confusas, a carta cita um artigo de Jogos inteligentes—Um editor de conteúdo de jogos que fornece calculadoras e outros conteúdos relacionados a jogos que estão disponíveis apenas 32 seguidores no Twitter.

o carta Representantes dos democratas disseram que a política do Japão de “não processar” a Sony prejudica as exportações dos EUA. “Tais políticas podem distorcer o comércio nos Estados Unidos e em outros países, fornecendo arrendamentos monopolistas em casa que podem ser aproveitados para competir no exterior”, afirma a carta. Mais uma vez, eles estão falando sobre uma prática de negócios que todos os principais distribuidores de jogos do mundo fazem. Aqueles em casas de vidro não devem atirar pedras e assim por diante.

kotaku Ela procurou os escritórios de Tai e Raimondo, mas não obteve resposta até o momento da publicação.

Esse estranho esforço para ajudar a Microsoft é interessante porque se relaciona com as leis antitruste de um país totalmente diferente. Enquanto isso, os Estados Unidos estão em frangalhos. Podemos obter um pouco de assistência médica universal? Talvez os empréstimos estudantis sejam perdoados para todos? Podemos colocar alguns regulamentos sobre as pessoas financeiras que Títulos do governo manipulados? não? Bem, então siga em frente.