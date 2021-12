O conceito Luna da Dell é um laptop sustentável que pode ser aproveitado

A Dell anunciou na terça-feira um novo conceito de design para um laptop que é duradouro, fácil de desmontar e consertar e tem menos impacto no clima. É um conjunto de ideias que pode contribuir muito para tornar os produtos do gigante da tecnologia mais sustentáveis ​​- dependendo se e como a Dell decidir implementá-los.

Apelidado de “Concept Luna”, o laptop à prova de conceito desenvolvido pela equipe de design da Dell tem uma série de recursos incomuns destinados a facilitar o reparo e a manutenção. Não são necessárias chaves de fenda ou solventes de cola para desparafusar um teclado quebrado ou descolar uma tela rachada; Ambos os componentes saem facilmente após a remoção de um par de pedras angulares que os mantêm no lugar. Todo o sistema contém muito menos parafusos do que um laptop Dell típico, reduzindo o tempo necessário para substituir componentes. E você nunca terá que se preocupar em trocar uma ventoinha quebrada, porque não há uma única: uma placa-mãe encolhida colocada na tampa superior permite que o laptop resfrie-se passivamente.

O estrategista de design da Dell, Drew Tosh, descreveu o Luna como um “conceito de front-end” que visa “resolver alguns dos maiores problemas que estamos tentando resolver no futuro”. lixo eletrônico e mudanças climáticas. É improvável que um laptop fácil de consertar e atualizar seja substituído por um novo que exija mais energia e recursos para ser produzido. Quando esse computador eventualmente para de funcionar, as peças podem ser colhidas para viver em outras máquinas, em vez de acabar como lixo tóxico em aterros sanitários.

“Estamos realmente focados na reutilização e reciclagem”, disse Tosh. A beira. “E, na verdade, seria mais como reutilizar, reutilizar, reutilizar, reciclar apenas quando tivermos que fazer isso.”

Até o momento, existem apenas várias versões de protótipo deste laptop. Mas o design que a Dell está exibindo é tão elegante e portátil quanto qualquer laptop da linha atual da empresa. Se um laptop de aparência moderna com esses tipos de recursos puder ser produzido em massa, será mais difícil para outras marcas líderes de consumo de tecnologia. argumentar Existe uma compensação inerente entre a capacidade de reparo e o design.

Taylor DixonNo geral, os laptops Dell tendem a ser “razoavelmente reparáveis” em comparação com concorrentes como MacBooks, diz um engenheiro de desmontagem do site do guia de reparos iFixit. Modelos modernos de XPS 13 e 15 Os que Dixon trabalhou apresentam tipos comuns de parafusos como uma cabeça Phillips, baterias que se encaixam no lugar em vez de coladas e monitores que são relativamente fáceis de desmontar. E em total contraste com a Apple, a Dell publica regularmente Manuais de Reparo para seus laptops em seu site.

No entanto, ainda há espaço para a Dell melhorar e reduzir o número total de parafusos dentro de suas máquinas – a Dell diz que o Concept Luna apresenta 10 vezes menos parafusos do que Latitude 7300 AE “Uma grande coisa com cautela”, diz Dixon. Substituir os parafusos diretamente com o uso de keystones, como a Dell sugere a montagem da tela do teclado e da placa Concept Luna, pode tornar o reparo DIY mais simples.

“Se você pode usar a mão para desmontar algo, é melhor do que parafusos ou adesivos”, diz Dixon, acrescentando que a fabricante holandesa de smartphones Fairphone Ligue seu laptop em San Francisco estrutura Ajudei a criar alternativas de design sem parafusos, como clipes magnéticos e flanges.

Outras ideias no Concept Luna se concentram mais no impacto climático da eletrônica. O alumínio no chassi é fundido usando energia hidrelétrica, substituindo o que costuma ser um dos O processo de fabricação mais sujo Com uma alternativa de baixo carbono. A placa-mãe tem um quarto do tamanho da placa do Latitude 7300 AE e, de acordo com a Dell, poderia ter uma pegada de carbono 50 por cento menor. uma análise do ciclo de vida do Latitude 7300 AE descobriu que a fabricação é responsável por 65% do impacto do clima na máquina e que os painéis com fios impressos são os componentes que mais consomem energia. considere Dell posição de liderança No mercado global de laptop, esse nível de redução de carbono com base em peças individuais pode se traduzir em reduções significativas em toda a indústria.

Mas, embora encolher a placa-mãe possa trazer benefícios para o clima, também levanta uma bandeira vermelha para reparos na Dixon: ele diz que placas menores tendem a ter menos espaço para componentes individuais e soquetes se encaixarem no lugar. Peças integradas como o chip M1 da Apple, que inclui CPU, GPU e RAM em um só lugar, são adequadas para placas-mãe menores e, embora essa tecnologia seja impressionante em termos de eficiência e desempenho, seus defensores de reparos descreva-o Como um “destruidor” de memória e armazenamento em dispositivos M1 Não pode ser atualizado. Dill disse A beira Que a placa Concept Luna “não tem mais componentes soldados ou integrados do que qualquer laptop comum que vendemos hoje”, mas se isso mudar conforme a ideia muda do design para a realidade, pode afetar a longevidade do dispositivo.

Outro fator importante que determina a longevidade de qualquer laptop é a disponibilidade de peças de reposição – mais importante, telas e baterias, que são os “principais componentes que governam a vida útil do produto”, de acordo com Sarah Baghdad, pesquisador em design de eletrônicos sustentáveis ​​na Universidade da Flórida. Page Motes, que chefia a sustentabilidade global na Dell, diz que os indivíduos já podem solicitar “dezenas de milhares” de peças da Dell, incluindo telas e baterias de reposição, no entanto, esses componentes freqüentemente Não disponível comprar Conectados. Motes diz que aumentar o número de peças que os clientes podem comprar online é “algo em que estamos trabalhando agora”. Embora não comente sobre planos de peças futuras para o Concept Luna, espera-se incluir peças para quaisquer laptops futuros projetados para durar muito e facilmente consertar.

Finalmente, se a ideia por trás do Concept Luna é um laptop que pode ser atualizado indefinidamente, não apenas todos os componentes precisam estar disponíveis, mas à prova de futuro. Caso contrário, novas inovações correm o risco de tornar os modelos anteriores obsoletos para mim Dell Special Área Alienware-51m.

Todas essas considerações dependem, é claro, das ideias do Concept Luna que eventualmente fluem para os produtos de consumo. Isso não acontecerá no próximo ano, disse Tosh, considerando que a Dell ainda precisa levar algum tempo para verificar se os conceitos são confiáveis ​​o suficiente para produção em massa. Mas em 2030, muitos desses conceitos de design são “certamente esperados” para serem implementados.

“Eu acho que a grande empolgação com esse alfa [design] “Temos um exemplo que pode ser alcançado”, diz Motts. “E não fazemos isso porque é divertido. Fazemos porque queremos que este seja o futuro do nosso trabalho.”