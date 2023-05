O Chromecast original está terminando após uma década de serviço – Ars Technica

Agora fique tranquilo, pequeno Chromecast. O Google anunciou que o Chromecast 1, de dez anos, está finalmente chegando ao fim de sua vida útil. Mensagem no Google Chromecast página de suporte de firmware (visto pela primeira vez por 9to5Google) anunciou o fim do suporte, dizendo: “O suporte do Chromecast (1ª geração) terminou, o que significa que esses dispositivos não recebem mais atualizações de software ou segurança e o Google não fornece suporte técnico para eles. Os usuários podem notar uma degradação no desempenho. ” A primeira geração do Chromecast foi lançada em 2013 por US$ 35.

O Chromecast original foi um grande sucesso e esgotou 10 milhões de unidades só em 2014. Durante anos, o dispositivo foi mencionado nas chamadas de ganhos do Google como o destaque dos esforços de hardware da empresa e foi essencialmente o primeiro dispositivo de sucesso da empresa. O Chromecast facilitou a transmissão de vídeos da Internet para sua TV em um momento em que era muito complicado.

O Google realmente não fabrica mais Chromecasts – ou pelo menos não fabrica produtos que usam a pilha de tecnologia original do Chromecast. O Chromecast original de 2013, a versão de segunda geração de 2015, o Chromecast Ultra de 2016 e as versões de terceira geração de 2018 são todos bastões de streaming simples e mortos. Eles executam o Cast OS, que é um sistema operacional muito leve remendados juntos De partes do Chrome OS e Android. Eles não possuem uma interface padrão, não podem executar aplicativos e não possuem seu próprio mecanismo de controle. Chromecasts antigos existem apenas como receptores de mídia para o botão transmitir em vários aplicativos como o YouTube. Você aperta o botão transmitir em um aplicativo, escolhe uma TV, a tela liga e você começa a reproduzir a mídia. É isso.

Em 2020, o Google lançou o “Chromecast com Google TV”, um produto que mantém viva a marca Chromecast, mas se afasta da ideia de um simples dispositivo de streaming. Os novos “Chromecasts” ainda podem ser receptores de mídia, mas agora são caixas de TV Android significativamente mais sofisticadas. Eles executam o sistema operacional Android completo, têm sua própria interface e vêm com um controle remoto físico para navegar na interface do usuário. Você pode fazer login no stick, iniciar a Play Store, baixar atualizações e instalar aplicativos. Os novos dispositivos Chromecast são apenas decodificadores em um fator de forma dongle.

O hub do Chromecast para Android TV significa que nenhum produto existente usa o Cast OS. Na verdade, o Google trabalhou para apagar o sistema operacional inadequado de todos os seus produtos Google, com o outro produto Cast OS, o Google Nest Hub, mudando para Fuchsia. O único trabalho no sistema operacional no momento é o suporte para Chromecasts mais antigos, sendo o mais recente o Chromecast de 3ª geração de 5 anos. Não há informações sobre quanto tempo resta de outros dispositivos Cast OS.