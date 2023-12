O chefe da Força Aérea de Portugal tem uma ‘visão’ do F-35, mas por enquanto é tudo.

Guerra Aérea Global

BELFAST – Dias depois de o chefe da Força Aérea Portuguesa ter dito que estava interessado em caças F-16 em vez do F-35, o governo deixou claro que não tem planos imediatos de prosseguir com o caça a jato de quinta geração fabricado pela Lockheed Martin.

“Esta é uma visão para o futuro, portanto não há atualmente nenhum processo de compra de aeronaves para substituir os F-16”, disse hoje um porta-voz do gabinete da ministra da Defesa de Portugal, Helena Carreras, ao Breaking Defense em comunicado.

O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa (CEMFA), General João Cardaço Alves, levantou a questão quando um porta-voz disse a uma audiência numa conferência de transporte aéreo militar e reabastecimento em Lisboa, na segunda-feira, que Alves tinha, nas palavras do ministério, “de forma semelhante aos países parceiros europeus que migram de do F-16 ao F-35, O F-35 parece ser uma aeronave adequada para substituir o atual F-16 em um futuro próximo.”

Uma porta-voz não respondeu a uma pergunta sobre se Lisboa estava a avaliar outras companhias aéreas para o trabalho.

Não houve menção de uma aquisição do F-35 ou de um esforço de substituição do F-16 em Portugal. Lei de Programação Militar (LPM), que estabelece grandes aquisições de defesa e gastos de defesa nacional de longo prazo, foi aprovada pelo Conselho de Ministros do país em março de 2023.

Este último plano LPM gasta 5,5 mil milhões de euros (6 mil milhões de dólares) até 2034 e dá prioridade a oito grandes aquisições que já estão em curso, incluindo um novo programa de aeronaves de apoio próximo e encomendas de aviões de transporte tanque Embraer KC-390 Millennium e encomendas de seis Viana adicionais. fabricar navios de patrulha offshore da classe Castello.

Se Portugal quiser prosseguir com o F-35, as discussões com os EUA serão o primeiro passo. Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA disse ao Breaking Defense: “Não podemos divulgar conversas diplomáticas privadas que os parceiros têm connosco sobre as suas escolhas de aquisição”, comentando ainda o governo português e o escritório do programa F-35.

No entanto, se uma aquisição do F-35 eventualmente for concretizada, Portugal juntar-se-á a vários países europeus, como a Bélgica, a Dinamarca, a Noruega e a Holanda, na substituição das frotas de F-16 pelo Joint Strike Fighter.

A Roménia também está perto de se juntar ao grupo depois de uma aquisição de 32 aeronaves por 6,5 mil milhões de dólares em Setembro.