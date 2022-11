O CEO diz que as demissões da Amazon continuarão no próximo ano

O CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​disse que as demissões continuarão no ano novo nova nota Quinta-feira.

O anúncio ocorre um dia depois que a empresa de tecnologia começou a demitir funcionários de sua equipe de hardware, que se concentra em produtos como o Alexa ativado por voz, de acordo com a empresa. Nota De Dave Limp, vice-presidente sênior de dispositivos e serviços.

“A revisão deste ano é dificultada pelo fato de que a economia ainda está com problemas e contratamos rapidamente nos últimos anos”, disse Jassy na quinta-feira.

Jassy disse que as decisões sobre os últimos cortes de funções da Amazon serão compartilhadas no início de 2023. Ele disse que ainda não está certo quantos empregos serão afetados, embora os cortes afetem as Amazon Stores, People Experience e Technology Solutions, disse ele.

A mudança adiciona a empresa à lista de grandes empresas de tecnologia que já possui Cortes de empregos forçados Nas últimas semanas, incluindo Meta, Twitter e Facebook.

O memorando de Limp não forneceu detalhes sobre o tamanho das demissões, mas as perdas de empregos ocorrem em um momento em que a empresa normalmente expande sua força de trabalho durante a movimentada temporada de férias.

“Continuamos a enfrentar um ambiente macroeconômico incomum e incerto”, disse a nota de Limp. “Depois de um profundo conjunto de análises, recentemente decidimos fundir algumas das equipes e programas.”

“Nos casos em que os funcionários não conseguem encontrar uma nova função dentro da empresa, apoiaremos a transição com um pacote que inclui pagamentos de indenização, benefícios transitórios e suporte de colocação externa”, acrescentou o memorando.

As demissões seguem profundos cortes de empregos em outras grandes empresas de tecnologia, à medida que os gigantes da indústria se retiram recorde de vendas Foi alcançado durante uma pandemia, quando bilhões em todo o mundo foram forçados ao isolamento. Os clientes presos em casa passaram a contar com serviços de entrega, como comércio eletrônico e conexões virtuais moldadas por meio de mídia social e videoconferência.

No entanto, temores persistentes de uma recessão econômica, aumento das taxas de juros e uma mudança para um estilo de vida pré-pandêmico ocorreram. esmagado setor de tecnologia.

Andy Jassy, ​​CEO da Amazon.Com Inc. , durante o Bloomberg Technology Summit em San Francisco, 8 de junho de 2022. David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Sob o novo proprietário Elon Musk Twitter demitido – demitido temporariamente quase metade de sua força de trabalho de 7.500 pessoas, citando perdas de cerca de US$ 4 milhões por dia.

Dias depois, morto anunciar Ela cortará cerca de 11.000 funcionários, cerca de 13% de sua força de trabalho. companhia mencionado Segundo trimestre consecutivo de queda nas vendas no mês passado.

Lyft, Netflix, Coinbase, Salesforce, Microsoft e Snap estão entre uma série de outras empresas de tecnologia que demitiram funcionários este ano.

O logotipo da Amazon aparece na entrada do Edifício Shannon da Amazon em Dublin. Foto de Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

A Nasdaq, pesada em tecnologia, caiu mais de 25% em 2022. As ações da Amazon caíram 18% este ano.

Terceiro trimestre lucros Os ganhos divulgados pela Amazon no mês passado ficaram aquém das expectativas dos analistas, fazendo com que as ações caíssem 13% nas negociações estendidas no dia do anúncio.