O CEO da Microsoft diz que práticas injustas do Google levaram ao seu domínio como mecanismo de busca

WASHINGTON (Reuters) – O CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse na segunda-feira que as táticas injustas usadas pelo Google levaram ao seu domínio como mecanismo de busca, táticas que por sua vez frustraram o software rival de sua empresa, o Bing.

Nadella testemunhou em um tribunal lotado em Washington, D.C., como parte do histórico julgamento antitruste do governo contra a controladora do Google, a Alphabet. O Departamento de Justiça alega que o Google abusou do domínio do seu omnipresente motor de busca para reprimir a concorrência e a inovação à custa dos consumidores, alegações que reflectem um caso semelhante movido contra a Microsoft no final da década de 1990.

Nadella disse que o domínio do Google se deve a acordos que o tornaram o navegador padrão em smartphones e computadores. Ele minimizou a importância da ideia de que a inteligência artificial ou motores de busca especializados como a Amazon ou sites de redes sociais mudaram significativamente o mercado em que a Microsoft compete com o Google.

Nadella disse que os usuários têm pouca escolha ao mudar de navegadores padrão em telefones celulares e computadores.

“Somos uma das alternativas, mas não somos o padrão”, disse ele.

John Schmidtlin, promotor-chefe do Google, questionou Nadella sobre casos em que os usuários mudaram do Bing para o Google mesmo quando o mecanismo de busca da Microsoft estava no estado padrão em seus dispositivos – argumentando que a Microsoft cometeu erros com o Bing que a impediram de competir com o Google.

Quando questionado, Nadella negou que a adoção da inteligência artificial pelo Bing tenha levado a mudanças radicais em sua participação no mercado. O Google disse que programas de inteligência artificial como o chatbot ChatGPT aumentaram a concorrência no mercado de mecanismos de busca.

“Mesmo os downloads da App Store são interessantes, mas não são nada dignos de nota”, disse Nadella sobre o mecanismo de busca renovado e baseado em IA da Microsoft.

Nadella foi chamada ao banco das testemunhas quando o maior julgamento antitruste dos EUA do último quarto de século entrou em sua quarta semana de depoimentos perante o juiz distrital dos EUA, Amit Mehta, que não deve emitir uma decisão sobre o caso até o próximo ano.

O caso antitruste do Departamento de Justiça contra o Google centra-se em acordos que a empresa fez com a Apple e outros fabricantes de dispositivos para usar o mecanismo de busca do Google.

Na década de 1990, a Microsoft enfrentou acusações de que estruturou o seu software Windows de uma forma que alienou aplicações feitas por outras empresas tecnológicas, tal como a Google enfrenta agora acusações de gastar milhares de milhões de dólares todos os anos para bloquear o seu motor de busca como principal motor de busca. Um lugar para encontrar informações on-line em smartphones e navegadores da web.

Ironicamente, as restrições e distracções impostas pelo caso antitrust do governo contra a Microsoft ajudaram a fornecer um trampolim para a Google transformar o seu motor de busca numa força dominante. Quando a Microsoft começou a desenvolver seu próprio mecanismo de busca, o Google já havia se tornado sinônimo de busca de coisas na Internet.

Mesmo assim, a Microsoft gastou milhares de milhões de dólares a tentar lançar um sério desafio à Google com o Bing e, a certa altura, até tentou comprar o Yahoo por mais de 40 mil milhões de dólares, numa oferta que foi rejeitada enquanto Steve Ballmer ainda era CEO da fabricante de software.

Nadella, que trabalhou na Microsoft durante o impasse antitruste com o Departamento de Justiça no final da década de 1990, sucedeu Ballmer como CEO em 2014. Durante seu mandato, ele proporcionou enormes ganhos para a Microsoft em computação pessoal e em nuvem que aumentaram o preço das ações da empresa em quase nove dobrou desde que assumiu o cargo, gerando ao mesmo tempo mais de US$ 2 trilhões em riqueza para os acionistas.

Apesar de todo esse sucesso, não conseguiu nenhum progresso significativo nas buscas contra o Google, já que o Bing ainda ocupa um distante segundo lugar no mercado.

___

O redator da Associated Press, Michael Liedtke, em San Ramon, Califórnia, contribuiu com reportagens.