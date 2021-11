O CEO da Electronic Arts acredita que NFT e Play-to-Earn são parte do futuro da indústria de jogos – Bitcoin News

A Electronic Arts (EA), uma importante empresa voltada para jogos e entretenimento, forneceu comentários perspicazes sobre a importância dos NFTs e do modelo de jogos para ganhar dinheiro em sua última chamada de ganhos. Andrew Wilson, o CEO da empresa, abordou esse tópico em resposta a muitas perguntas feitas por analistas de negócios.

A Electronic Arts está aberta a NFTs e Play-to-Earn

A Electronic Arts, a empresa por trás de franquias de jogos esportivos como FIFA e NBA, avaliou a importância de novas tecnologias como NFTs e o modelo de jogo para ganhar dinheiro na indústria de jogos. Durante a recente teleconferência de resultados da empresa, Andrew Wilson, CEO da Electronic Arts, anunciante Que embora a conversa sobre NFTs e jogar com fins lucrativos ainda fosse muito recente, ela não pode ser negligenciada como uma parte importante do que pode acontecer no setor.

Quando questionado sobre a negociação de uma licença da FIFA, Wilson disse:

Quando interagimos com nossas centenas de milhões de fãs de futebol … eles querem mais maneiras de jogar no jogo, que vai além de apenas 11 por 11 bolas de futebol. Eles querem mais experiências digitais fora do jogo, esportes eletrônicos e consumo de NFTs para esportes de forma mais ampla e querem que avancemos muito, muito rápido.

As observações de Wilson indicam que a tecnologia em jogos está se movendo a velocidades incríveis, já que os fãs querem cada vez mais compartilhar a propriedade desses mundos virtuais e as experiências associadas a eles.

Em resposta a outra pergunta de um analista, Wilson reconheceu a validade dessas novas tendências para as próximas inovações nos jogos convencionais. Wilson masculino:

A conversa de play-for-profit ou NFT ainda é muito cedo … há, em algum nível, muito exagero em torno disso. Acho que será uma parte importante do futuro de nossa indústria com base no avanço. Mas ainda é cedo.

NFTs como itens colecionáveis

Os NFTs têm sido um grande sucesso como parte de coleções digitais que agradam aos colecionadores tradicionais, mas também aos novatos no meio ambiente. Existem exemplos de como isso está acontecendo na indústria. Um deles é As melhores tacadas da NBA A franquia, que ajuda os fãs a manter as fotos mais memoráveis ​​de seus jogadores favoritos e levar os colecionáveis ​​para o próximo nível. Em maio passado, o aplicativo já havia ultrapassado a marca de um milhão de usuários.

Esse tipo de envolvimento é o que leva as empresas tradicionais a essas novas tecnologias. A Electronic Arts não está sozinha. Ubisoft Ele também fornece declarações sobre a importância dos NFTs para o futuro da indústria e investe ativamente em empresas como Marcas Animoca, que desenvolve jogos baseados em blockchain.

O que você acha dos comentários do CEO da Electronics Arts sobre NFTs e jogar com fins lucrativos? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons