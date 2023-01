O carro-chefe da Apple Lisa tornou-se “código aberto” graças ao Computer History Museum

como parte de Maçã lisa Comemorações do 40º aniversário, Museu de História do Computador Código-fonte liberado para Lisa OS versão 3.1 sob o Contrato de Licença Acadêmica da Apple. Com a bênção da Apple, o código-fonte Pascal está disponível para Download No site da Clearing-House após o preenchimento de um formulário.

Lisa Office System 3.1.1 Datado de abril de 1984, durante o início da era do Mac, hoje era o equivalente ao Lisa para sistemas operacionais como macOS e Windows.

Todo o pacote de origem tem cerca de 26 MB de peso e consiste em mais de 1.300 arquivos de origem comentados, bem divididos em subpastas que fazem referência ao código principal do Lisa OS, vários aplicativos incluídos e o sistema de desenvolvimento Lisa Toolkit.

Um trecho do driver de disquete Apple Lisa OS 3.1 “Twiggy” escrito em Pascal. uma maçã

Lançado pela primeira vez em 19 de janeiro de 1983, o Apple Lisa continua sendo um dispositivo influente e importante na história da Apple, sendo pioneiro na interface gráfica do usuário (GUI) baseada em mouse que chegou ao Macintosh um ano depois. Apesar de suas inovações, o alto preço do Lisa (US$ 9.995 no varejo, ou cerca de US$ 30.300 hoje) e a falta de suporte para aplicativos o impediram como plataforma. Um ano após seu lançamento, o Macintosh com recursos semelhantes reduziu drasticamente seu preço. A Apple lançou uma grande revisão do hardware Lisa em 1984 e descontinuou a plataforma em 1985.

O Lisa não foi o primeiro computador comercial a ser fornecido com uma interface gráfica do usuário, como alguns afirmaram no passado – essa honra pertence à Xerox Star – mas o Lisa OS Conhecido Convenções importantes que ainda usamos nos sistemas operacionais de janelas atuais, como ícones de arrastar e soltar, janelas flutuantes, lixeira, barra de menus, menus suspensos, Copie e cole atalhospainéis de controle, janelas aninhadas e até um toque Desligamento automático do sistema.

Com o lançamento do código-fonte do LisaOS, pesquisadores e educadores agora poderão estudar como os desenvolvedores da Apple implementaram esses recursos historicamente importantes há quatro décadas. A licença acadêmica da Apple permite o uso e a compilação do código-fonte “somente para fins de pesquisa acadêmica não comercial, instrução educacional e estudo pessoal”.

Costumava ser o Museu de História do Computador liberação zombou A partir do código em 2018, mas depois de passar algum tempo revisando, eles decidiram adiar seu lançamento até o aniversário de 40 anos do computador – o presente perfeito para homenagear o legado dessa importante máquina.