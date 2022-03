O cargueiro queimado com o carro de luxo afundou nos Açores de Portugal

LISBOA – Um cargueiro em chamas que transportava milhares de carros de luxo afundou no arquipélago português dos Açores nesta terça-feira, duas semanas depois de pegar fogo, disse um funcionário do porto.

O capitão João Mendes Capecoas, capitão do porto perto da ilha de Fial, disse à Reuters que o Felicity Ace, com bandeira do Panamá, afundou devido a problemas estruturais causados ​​pelo fogo e mar agitado.

“Quando a escavação começou… a água começou a entrar”, disse ele. “O navio perdeu a estabilidade e afundou.”

Pip a bordo de um navio que transportava cerca de 4.000 veículos fabricados pelo Grupo Volkswagen da Alemanha para os Estados Unidos. O fogo começou no dia 16. Todos os 22 funcionários foram demitidos no mesmo dia.

Nenhum derramamento de óleo foi relatado até agora, mas Kabagas disse que há temores de que os tanques de combustível possam ser danificados quando o navio afundou a uma profundidade de cerca de 3.500 metros (2,17 milhas) no fundo do Oceano Atlântico.

A Volkswagen, que disse que os danos aos veículos na semana passada estavam segurados, confirmou que o navio havia afundado. Especialistas em seguros estimam que a perda pode chegar a US$ 155 milhões.

(Relatório de Katrina Demoni, Relatório Adicional de Christoph Steads, Editado por Andre Khalif, Alexandra Hudson)

Foto: Nesta foto sem título fornecida pela Marinha Portuguesa, há fumaça saindo de um porta-aviões Felicity Ace em chamas a bordo da Marinha Portuguesa NPR Sethupal, a sudeste dos Açores portugueses, no meio do Atlântico. Na quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, a tripulação do navio foi transportada de helicóptero para a Ilha Fial, a 170 quilômetros (100 milhas) de distância. Nenhuns ferimentos. (Marinha Portuguesa via AP)

Títulos

Caminhões