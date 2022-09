O caixão da rainha Elizabeth chega a Edimburgo enquanto enlutados enchem as ruas

O caixão da rainha foi retirado do Castelo de Balmoral, onde ela morreu

O sarcófago chega ao Palácio Real de Edimburgo

Multidões, algumas cheias de lágrimas, alinham a estrada

Deixei uma massa de flores fora dos palácios reais

O funeral realiza-se a 19 de setembro

Edimburgo, Escócia (Reuters) – O caixão da rainha Elizabeth chegou a Edimburgo neste domingo após uma viagem de seis horas de sua casa de verão nas Terras Altas da Escócia, enquanto dezenas de milhares de pessoas passavam na estrada, muitos em silêncio sombrio, alguns aplaudindo. Outros derramam lágrimas.

No final de sua lenta jornada pelo pitoresco campo e vilarejos escoceses, cidades e pequenas cidades, soldados de kilt carregaram o caixão para a sala do trono do Palácio de Holyroodhouse, residência oficial escocesa de Elizabeth, onde permaneceria durante a noite.

Em uma homenagem tocante à mãe na sexta-feira, o filho mais velho da rainha e o novo rei Charles disse que ela havia embarcado em uma “última grande jornada” para se juntar ao príncipe Philip, seu marido que morreu no ano passado aos 73 anos.

Mais cedo, o cadáver carregando um caixão de carvalho emergiu dos portões do Castelo de Balmoral, onde morreu na quinta-feira aos 96 anos, no início da viagem para a capital escocesa.

Seu caixão estava coberto com o Royal Standard of Scotland com uma coroa feita de flores tiradas da Fazenda Balmoral, incluindo ervilhas doces, uma das favoritas de Elizabeth.

Multidões, a uma profundidade de cerca de quinze anos, lotaram o centro de Edimburgo para saudar a procissão que se dirigia para Holyrood House, onde foi recebida por uma guarda de honra militar.

A filha da rainha Anne, que estava cercada pelos filhos mais novos da rainha, os príncipes Andrew e Edward, curvou-se quando o caixão foi carregado por soldados do Regimento Real da Escócia.

disse Eileh McIntosh, 62, que saiu de casa às 6h para garantir uma boa visão entre as grandes multidões no icônico Royal Hotel no moinho de Edimburgo.

Rachel Lindsay, 24, foi deixada em lágrimas quando o caixão passou. “É muito triste”, disse ela. “Eu não acho que nós alguma vez esperávamos que isso acontecesse. Eu pensei que ela viveria para sempre. Eu não pensei que fosse real até que eu vi.”

O voo de Balmoral foi o primeiro de uma série de eventos que antecederam o funeral de estado na Abadia de Westminster, em Londres, em 19 de setembro.

Sua morte provocou lágrimas, tristeza e homenagens calorosas, não apenas da família próxima da rainha e de muitos britânicos, mas também de todo o mundo – refletindo sua presença no cenário mundial por sete décadas.

Onde quer que a procissão fosse, as pessoas faziam fila na estrada ou estacionavam seus carros para sair e assistir. Uma vez ela passou por uma guarda de honra formada por dezenas de tratores que os fazendeiros alinharam nos campos próximos.

Muitos assistiram silenciosamente à luz do sol. Alguns jogaram flores no caminho. Para outros, a emoção do momento os fez chorar.

“É muito triste”, disse Elizabeth Alexander, 69, que nasceu no dia da coroação da rainha em 1953. “Estou feliz por estar aqui para dizer adeus”.

Milhares de pessoas continuam a se reunir em palácios reais em toda a Grã-Bretanha, carregando buquês de flores após buquês de flores. No Green Park, perto do Palácio de Buckingham, em Londres, onde algumas homenagens estão sendo feitas, longas filas de buquês envolvem o parque, permitindo que os enlutados leiam a saudação.

Outros simpatizantes anexaram mensagens de condolências às árvores.

Carlos tornou-se rei imediatamente após a morte de sua mãe e foi oficialmente proclamado o novo rei em uma festa de sábado, cheia de alegrias e tradições antiquadas. Consulte Mais informação

A princesa real descarrega o caixão da rainha Elizabeth II, coberto com o padrão real escocês, após sua chegada à Holyrood House, onde descansará por um dia, em Edimburgo, Escócia, Grã-Bretanha, em 11 de setembro de 2022. Aaron Chaon/Paul via Reuters

Anúncios semelhantes seguem em todo o Reino Unido e os outros quatorze mundos que Charles agora lidera, incluindo Austrália, Canadá, Jamaica, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Consulte Mais informação

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que o Parlamento será convocado na quinta-feira para permitir que os membros o honrem. Consulte Mais informação

A rainha ascendeu ao trono após a morte de seu pai, o rei George VI, em 6 de fevereiro de 1952, quando ela tinha apenas 25 anos. Ela foi coroada um ano depois.

Embora a morte de Elizabeth não tenha sido totalmente inesperada, dada sua idade e saúde em declínio, ainda havia uma sensação de choque com a notícia.

“Todos nós achávamos que ela era invencível”, disse seu neto, o príncipe William, agora herdeiro do trono, a um entusiasta no sábado, enquanto se reunia com a multidão no Castelo de Windsor. Consulte Mais informação

Funeral

Os planos de luto de alto design continuarão na segunda-feira. Charles se juntará a outros membros da realeza em Edimburgo quando o caixão for levado em procissão da Holyroodhouse para a Catedral de St Giles da cidade para o serviço.

Ele ficará lá por 24 horas para permitir que as pessoas prestem suas últimas homenagens, e o novo rei e membros da família real também farão uma vigília.

Autoridades britânicas anunciaram que o funeral da rainha será feriado na Grã-Bretanha. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que estará lá, embora os detalhes completos do evento e da participação não tenham sido divulgados.

Antes disso, seu caixão será levado para Londres e haverá uma procissão sombria quando mais tarde for levado do Palácio de Buckingham para Westminster Hall para permanecer no estado por quatro dias.

“Não é preciso dizer que podemos esperar um grande número de pessoas”, disse a porta-voz do primeiro-ministro Liz Truss a repórteres.

Truss, cuja nomeação como primeiro-ministro na terça-feira foi o último ato público da rainha, se juntará ao rei Charles como o novo chefe de Estado e o primeiro-ministro está em uma turnê por quatro países do Reino Unido nos próximos dias. Consulte Mais informação

Carlos, de 73 anos, é agora o 41º rei de uma dinastia que remonta ao rei normando Guilherme, o Conquistador, que assumiu o trono inglês em 1066.

A morte de Elizabeth coroou dois anos difíceis para a família real.

O caso mais famoso envolveu seu neto, o príncipe Harry, e sua esposa, Meghan, que deixarão a vida real em 2020 para se mudar para a Califórnia, pois ambos criticaram muito o estabelecimento.

Isso os alienou do resto da família, com Harry e seu irmão mais velho William dizendo que mal falavam em termos. Mas a morte de sua avó deixou as brigas de lado, pois eles apareceram com suas esposas do lado de fora do Castelo de Windsor para conhecer a multidão no sábado. Consulte Mais informação

Uma fonte real descreveu-o como uma importante demonstração de solidão num momento muito difícil para a família.

Reportagem adicional de Michael Holden, William James e William Schomberg em Londres, Russell Chaine em Balmoral, Louis MacDonald e Marco Trujillo em Ballatier, Andrew McCaskill e Lindsey Dunsmuir em Edimburgo Edição de Kate Holton, Mark Potter, Andrew Heavens e Frances Kerry

