O BTS fará seu primeiro show offline em dois anos com “Permission to Dance On Stage – Los Angeles” nos Estados Unidos

BTS Eles verão seus fãs em Los Angeles!

Em 28 de setembro, o BTS anunciou seus planos para o show “BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA” em Los Angeles, Estados Unidos. Quatro shows no total acontecerão no SoFi Stadium nos dias 27 e 28 de novembro e 1 e 2 de dezembro.

“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA” marca o primeiro show pessoal do BTS em quase dois anos desde seu show em Seul “2019 BTS WORLD TOUR LOVE YOUR SELF: Speak for Yourself in the Final.”

Antes do show offline, o show online da banda “Permissão BTS para dançar no palcoEm 24 de outubro como um evento ao vivo.

Com o anúncio de Weverse do show em LA, Big Hit Music compartilhou: “Ter um show em pessoa no meio do COVID-19 não é fácil, mas depois de procurar oportunidades para fazer isso, podemos realizar o show nos Estados Unidos depois de levar em consideração as regulamentações e condições de saúde nacionais e o regionalismo em mente.

Eles acrescentaram: “É com profundo pesar que não podemos realizar mais shows em mais regiões. Faremos o nosso melhor para realizar shows adicionais não apenas para os fãs coreanos, mas também para fãs de todo o mundo que têm esperado pacientemente por muito tempo.”

Reservas de ingressos e mais detalhes podem ser encontrados no Weverse.

Assista ao anúncio do show do BTS abaixo!

Fonte (1) (2)