O beta mais recente da Apple corrige a confusão do modo macro do iPhone 13 Pro

O mais recente iOS 15.2 beta da Apple torna o modo macro do iPhone 13 Pro simples, adicionando um botão para permitir que você ligue e desligue (através da 9to5Mac) O ícone, que se parece com uma pequena flor, aparece quando você está perto o suficiente de um objeto para tirar uma foto macro e permite que você ligue e desligue facilmente o modo macro automático sem ter que entrar nas configurações.

uma Vídeo de ZolloTech Mostra como o recurso funciona atualmente no iOS 15.2 beta 2: Se você desligar o Macro Automático, o botão aparecerá quando você chegar perto de algo. Clicar nele parece basicamente reiniciar o Macro automático, e seu telefone mudará para o modo macro. Clicar no botão novamente desativa a macro automática e o leva de volta à câmera normal.

Quando o iPhone 13 foi lançado, alguns analistas disseram que a mudança automática para o modo macro pode ser irritante, pois o telefone estava trocando as lentes sem mostrar que a mudança havia ocorrido na IU (o indicador da lente não muda de 1x para 0,5x porque geralmente é). A Apple consertou Ao inserir alternar (Configurações> Câmera> Macro automático) que permite desligar a alternância automática, mas isso complicou um pouco as coisas. Simplesmente mudar para a Câmera Ultra Wide e ficar mais perto do seu assunto produzirá resultados diferentes do que o modo macro faria – para Repita o efeito macro completamenteVocê também terá que aumentar o zoom manualmente para 0,9x.

Esta mudança torna as coisas simples

A mudança no 15.2 beta 2 torna as coisas simples. Se você não quiser pensar sobre isso, pode deixar o Macro Automático ativado e seu iPhone 13 Pro tirará uma foto macro se você estiver perto o suficiente de um objeto. Se você preferir um controle mais preciso, ou encontrar uma alternância, você pode desligar a macro automática, mas ainda tem acesso fácil ao modo se quiser com o botão que aparecerá quando o telefone achar que você está tentando macro.

Embora seja assim que o sistema deveria ter funcionado desde o início, é bom ver que ele finalmente está chegando aos telefones. Esperamos que essa correção permaneça a mesma durante o processo beta e faça parte da versão 15.2 final.