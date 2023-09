O Banco da Inglaterra mantém as taxas de juros estáveis ​​pela primeira vez em quase dois anos

Na quarta-feira, a Reserva Federal manteve as taxas de juro inalteradas, mas as autoridades indicaram que esperam fazer outro aumento das taxas antes do final de 2023. Na semana passada, os decisores políticos do Banco Central Europeu disseram que provavelmente tinham terminado de aumentar as taxas de juro, com base na sua avaliação. . economia e manterá as taxas de juro em níveis elevados “durante um tempo suficientemente longo”.

Antes do anúncio da decisão do BoE, havia uma probabilidade quase igual de o banco central aumentar ou manter as taxas de juro, dependendo das negociações nos mercados financeiros. No final, a decisão foi dividida entre os nove membros do comité de fixação das taxas de juro do banco central. Os cinco decisores políticos que votaram para manter as taxas de juro estáveis, incluindo Bailey, citaram taxas de inflação inferiores às esperadas e sinais de que o mercado de trabalho está a abrandar, com o desemprego a aumentar nos últimos meses e o número de vagas de emprego a diminuir.

Os outros quatro, incluindo a mais recente membro do comité, Megan Green, votaram a favor do aumento das taxas de juro em um quarto de ponto percentual, dizendo que a resiliência da economia, o elevado crescimento dos salários e outros indicadores mostram que há evidências de pressões inflacionistas mais persistentes.

Um desafio que o Banco de Inglaterra enfrenta é a força surpreendente da economia, que evitou uma recessão, à medida que os consumidores continuam a gastar, apesar do aumento dos preços e das taxas de juro. Recentemente, o British Bureau of Statistics disse A economia recuperou mais fortemente após os confinamentos pandémicos Do que foi inicialmente estimado.

Mas à medida que os efeitos das taxas de juro mais elevadas se fazem sentir numa maior parte da economia, as perspectivas são mais sombrias. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico disse esta semana que espera que a economia britânica cresça 0,3 por cento este ano, um dos mais lentos nas economias avançadas, e 0,8 por cento no próximo ano.