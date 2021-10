O Banco Central Europeu deve se manter estável à medida que a economia desacelera

Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, fala na conferência de imprensa do banco em Frankfurt, Alemanha.

“Vemos espaço para o BCE continuar sua pressão contra as taxas de mercado atuais em seus contatos na reunião”, disse Spyros Adreopoulos, economista-chefe europeu do BNP Paribas, em uma nota recente.

Apesar das grandes decisões sobre o futuro do pacote de estímulo de emergência do BCE, Programa de compra de emergência pandêmica Improvável que seja revelado até dezembro, a atenção dos investidores se concentrará nos comentários feitos pela presidente do banco, Christine Lagarde, na entrevista coletiva de quinta-feira.

Há algum tempo, analistas do banco central esperam que a reunião do BCE em outubro seja relativamente monótona, mas a atual mistura de desacelerando o crescimento E alta inflação Isso poderia torná-lo ainda mais agitado do que o esperado originalmente.

“O mercado está ansioso para saber se o chefe Lagarde … Lane, economista-chefe do BCE, argumenta veementemente que o momento do mercado para a alta não está de acordo com a nova orientação ”, escreveu Mark Wall, economista-chefe do Deutsche Bank.

A economia da zona do euro está enfrentando atualmente vários choques econômicos adversos. gargalos da cadeia de abastecimento Criou uma escassez de todos os tipos de bens e Preços do gás em níveis recordes . Apesar dessas incertezas, o mercado está precificando a primeira alta de juros do banco central no final de 2022.

No início deste mês, o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, questionou se as taxas de juros subiriam no final do ano que vem, visto que o banco central disse que não aumentará as taxas até que a inflação atinja 2% no médio prazo.

“Quando você olha os preços de mercado para a curva da taxa futura, acho difícil conciliar algumas das visões do mercado com nossa orientação clara e direta”, disse Lin em um evento online, de acordo com a Reuters.

A inflação da zona do euro atingiu uma alta de 13 anos em setembro, impulsionada principalmente por preços mais altos de energia, preços de carros mais altos e custos de acomodação mais altos.

“Embora os preços mais elevados para” acomodação “devam ser interpretados como [a] “Alcançar” os preços mais altos dos carros reflete gargalos no lado da oferta, disse Dirk Schumacher em uma nota aos clientes.

“Os números de setembro fornecem evidências provisórias de que a recuperação da inflação é pontual e, portanto, temporária, enquanto a pressão sobre os preços dos gargalos ainda não diminuiu.”

Os investidores estarão atentos a qualquer sinal de mudança no pensamento do BCE sobre a natureza do atual aumento da inflação. Até agora, a narrativa tem continuado que “O atual aumento da inflação deve ser em grande parte temporário As pressões básicas sobre os preços também estão se acumulando lentamente “, disse Lagarde em setembro. Qualquer mudança nesta avaliação pode ser um verdadeiro impulsionador do mercado, pois também pode significar um tom mais hawkish no conselho do banco.

Até agora, a maioria dos economistas espera que o BCE cometa um erro pessimista em um esforço para evitar um aperto indevido das condições financeiras quando a recuperação econômica na zona do euro desacelerar.