O Azerbaijão interrompe o ataque de Karabakh após um acordo de cessar-fogo com os separatistas armênios

20 de setembro de 2023, 10h14 GMT Atualizado há 1 hora

Fonte da imagem, Ministério da Defesa Russo Comente a foto, A Rússia disse ter evacuado 2.000 armênios de vilarejos próximos aos combates

O Presidente do Azerbaijão anunciou a restauração da soberania do seu país sobre Nagorno-Karabakh após um ataque militar de 24 horas contra as forças étnicas arménias.

Ilham Aliyev elogiou o heroísmo do exército do Azerbaijão horas depois que as forças de Karabakh concordaram em se render.

Cerca de 120 mil armênios étnicos vivem na região do Sul do Cáucaso, que é reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão.

O Azerbaijão pretende agora colocar a região separatista sob controlo total.

O seu exército lançou uma operação “anti-terrorismo” na terça-feira, apelando às forças de Karabakh para levantarem a bandeira branca e dissolverem o seu “regime ilegítimo”. Sem meios de apoio da vizinha Arménia, e após um cerco eficaz de nove meses, a etnia arménia rendeu-se rapidamente.

Autoridades armênias relataram que pelo menos 32 pessoas foram mortas, incluindo sete civis, e outras 200 ficaram feridas. Mas de acordo com um responsável separatista arménio dos direitos humanos, pelo menos 200 pessoas foram mortas e mais de 400 ficaram feridas. A BBC não conseguiu verificar nenhum desses números.

Milhares de manifestantes saíram às ruas de Yerevan, a capital arménia, na quarta-feira, exigindo a demissão do primeiro-ministro Nikol Pashinyan devido à forma como lidou com a crise.

O exército do Azerbaijão disse ter capturado mais de 90 locais de etnia armênia antes de ambos os lados anunciarem que uma cessação completa das hostilidades havia sido acordada através das forças de manutenção da paz russas, a partir da 1h local (09h GMT) de quarta-feira.

Nos termos da trégua, estabelecida pelo Azerbaijão e pela Rússia, que tem forças de manutenção da paz no terreno, as forças locais de Karabakh devem comprometer-se a serem completamente dissolvidas e desarmadas.

Há também um compromisso com a retirada das forças arménias, embora o seu governo negue que haja qualquer presença militar no país.

A presidência do Azerbaijão disse que as autoridades se reunirão com representantes da Armênia em Karabakh para conversações sobre “questões de reintegração” na cidade azerbaijana de Yevlakh na quinta-feira. O presidente Aliyev disse que os azerbaijanos não têm nada contra a população, apenas a “junta militar criminosa”.

Yevlakh está localizada a cerca de 100 quilômetros (60 milhas) ao norte de Khankendi, capital de Karabakh, conhecida pelos armênios como Stepanakert.

Fonte da imagem, Televisão pública de Artsakh Comente a foto, As autoridades locais dizem que mulheres e crianças estão entre os 32 mortos e 200 feridos em Karabakh

Civis fogem para o aeroporto

Marut Vanyan, jornalista em Karabakh, disse que muitas famílias passaram a noite de terça-feira em porões: “Não dormi nem comi. Está tranquilo agora, mas parece estranho. Agora, o que temos que fazer é parar.” “Esse derramamento de sangue e a compreensão do que fazer a seguir.”

A Rússia disse que as suas forças de manutenção da paz evacuaram 2.000 pessoas das aldeias de Karabakh desde o início do ataque.

Com o anúncio do cessar-fogo, as autoridades em Karabakh apelaram aos residentes para que permanecessem em abrigos e não partissem para o aeroporto local adjacente à base russa de manutenção da paz. No entanto, uma multidão de civis rapidamente se reuniu perto do aeroporto e, quando anoiteceu horas depois, não estava claro que apoio receberiam.

Thomas de Waal, especialista no Cáucaso da Carnegie Europe, disse que os termos do cessar-fogo e das próximas conversações estavam em grande parte alinhados com os termos do Azerbaijão e deixaram os arménios étnicos parecendo indefesos.

Ele disse à BBC: “Este parece ser o fim de um projeto de 35 anos, alguns dizem um projeto centenário, para os armênios em Karabakh se separarem do Azerbaijão”.

“Podemos estar a testemunhar, infelizmente, um projecto em que os azerbaijanos oferecerão tão pouco aos arménios em Karabakh que a maioria, se não todos, irão embora.”

O primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, explicou que o seu governo não participa no texto do cessar-fogo e apelou às forças de manutenção da paz russas para assumirem total responsabilidade pela segurança da população local. Na terça-feira, ele acusou o Azerbaijão de praticar “limpeza étnica” em Karabakh.

O enviado presidencial do Azerbaijão, Elchin Amirbekov, disse à BBC que as forças de manutenção da paz russas ajudaram a facilitar o cessar-fogo: “Acho que devemos confiar neles na parte de implementação”.

Crise contínua

Desde o colapso da União Soviética, a Arménia e o seu vizinho travaram duas guerras por Nagorno-Karabakh, uma região montanhosa sem litoral no sudoeste do Azerbaijão.

A guerra de seis semanas em 2020 matou vários milhares de pessoas, mas permitiu ao Azerbaijão, com o apoio da Turquia, recuperar o território circundante e dentro do enclave, deixando os arménios étnicos isolados.

Nos últimos nove meses, o Azerbaijão impôs um bloqueio eficaz à única estrada da Arménia para Karabakh, conhecida como Corredor Lachin. Os arménios étnicos no enclave queixaram-se da escassez de alimentos, medicamentos e artigos de higiene e a Arménia não conseguiu ajudar.

Cerca de 2.000 forças de manutenção da paz russas deveriam monitorizar o cessar-fogo de 2020, mas o interesse de Moscovo na Arménia diminuiu durante a guerra na Ucrânia, embora a Arménia faça parte da aliança militar russa na CSTO.

Em Maio passado, o Primeiro-Ministro arménio foi citado como tendo dito que o seu país estaria disposto a reconhecer Karabakh como parte do Azerbaijão em troca de fornecer segurança à população de origem arménia.

“O território do Azerbaijão, com uma área de 86.600 quilómetros quadrados, inclui Nagorno-Karabakh”, disse Pashinyan, referindo-se ao Azerbaijão como um todo.

A Rússia também está perturbada pela clara tendência de Pashinyan em relação ao Ocidente.

No início deste mês, a sua esposa, Anna Hakobyan, apertou a mão do presidente ucraniano numa conferência em Kiev e, esta semana, dezenas de soldados arménios e americanos participaram juntos em exercícios militares.

O Kremlin negou as alegações da Arménia de que não tinha feito o suficiente para ajudar o seu aliado.

O presidente Vladimir Putin disse ainda na semana passada que a Rússia não tinha problemas com o primeiro-ministro da Arménia, mas acrescentou: “Se a própria Arménia reconhece que Karabakh faz parte do Azerbaijão, o que devemos fazer?”

Centenas de manifestantes em Yerevan pediram ao primeiro-ministro que renunciasse na terça-feira devido à forma como lidou com a crise e alertaram sobre forças desconhecidas que clamam por um golpe.

Armênia-Azerbaijão: Mapa de Nagorno-Karabakh