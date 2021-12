O assessor de segurança nacional afirma que as conversações de Musharraf Biden no Irã “não estão indo bem”

o novoAgora você pode ouvir os artigos da Fox News!

Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan Ele assumiu um tom ameaçador na sexta-feira, quando falou sobre os esforços para alcançar Irã Mais uma vez em linha com o acordo nuclear de 2015 que diz: “As coisas não estão indo bem.”

“Ainda não temos um caminho de volta ao JCPOA”, disse ele, referindo-se ao JCPOA.

Sullivan disse que “algum progresso” foi feito nos últimos dias, mas ele não parece ter esperanças de uma solução concreta após meses de negociações indiretas com Teerã.

O presidente Biden tornou uma prioridade de seu governo trazer o Irã de volta à mesa de negociações e retornar ao Plano de Ação Global Conjunto, que ruiu depois que o governo Trump retirou os Estados Unidos do acordo em 2018.

Embora os aliados europeus tenham alertado que a medida poderia enfraquecer o acordo nuclear, o governo Trump preservado Sua retirada não invalidou a parte iraniana do negócio.

Mas, no final da era Trump, o Irã começou a negar acesso às inspeções internacionais de suas instalações nucleares e continuou a desenvolver suas capacidades nucleares.

“Desde que retiramos o acordo que restringia substancialmente o programa nuclear do Irã, os dois países aceleraram esse programa”, disse Sullivan na sexta-feira, falando em um evento organizado pelo Conselho de Relações Exteriores.

A eleição do presidente antiocidental Ebrahim Raisi em junho prejudicou os esforços do Ocidente para negociar com Teerã, e o Irã interrompeu repetidamente as negociações com outros signatários do Plano de Ação Conjunto Global.

O negociador-chefe do Irã, Ali Bagheri Kani, disse na quinta-feira Ele disse que ‘bom progresso’ foi feito, mas as conversas ‘desmoronaram’ [for] alguns dias.”

Funcionários da França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos têm avisado repetidamente Nas últimas semanas, o tempo de negociação foi se esgotando.

O Irã se recusou a entrar em negociações diretas com os Estados Unidos sobre o Plano Conjunto de Ação Abrangente e sugeriu que não retomará os acordos de tratado até que os Estados Unidos cancelem as sanções, uma medida que o governo Biden rejeitou até agora devido ao fato de o Irã atuar como nuclear. desenvolvimento.

“Colocar este programa de volta no fundo, retornando à conformidade mútua com o JCPOA, foi mais desafiador este ano do que gostaríamos de ver”, disse Sullivan. “E estamos pagando pela decisão desastrosa de deixar o negócio em 2018.

“Não colocarei uma data no calendário na próxima semana ou no próximo mês, mas direi que à medida que eles continuam a levar seu programa adiante, isso prejudica a viabilidade do núcleo do JCPOA ao longo do tempo”, acrescentou.