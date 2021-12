‘O Aniversário dos Nossos Sonhos’ se transforma em um pesadelo com o Brasil inundando casas

Itampe, Brasil (Reuters) – Juliana Reis, 37, da isolada cidade brasileira de Itampe, estava finalmente se reunindo para o Natal com seus pais após meses de separação devido à pandemia.

“Estávamos realmente esperando que fosse o Natal com que sonhamos”, disse ela à Reuters na terça-feira.

Seu reencontro logo se transformou em um pesadelo, no entanto, como uma inundação trágica Rasgue esta parte do estado da Bahia No nordeste do Brasil.

Tarde de 25 de dezembro de a barragem desabou Cerca de 27 km (17 milhas) de distância, transformando o vizinho Rio Viruga em uma torrente violenta. Consulte Mais informação

Reese e seus pais sobreviveram apenas nadando de sua casa, uma vez que se encheu de água.

“Quando chegou a meia-noite, esse desastre aconteceu”, lembra Christmas apavorada, enquanto navega pelas ruínas de sua casa agora destruída.

“Eu só queria que todos sobrevivessem.”

Juliana Reis, 37, está perto das ruínas de sua casa destruída pela enchente em Itampe, estado da Bahia, Brasil, 28 de dezembro de 2021. REUTERS / Amanda Perubelli Consulte Mais informação

Sua casa foi uma das 5.000 casas destruídas neste estado de 15 milhões de pessoas. As enchentes deslocaram quase 50.000 pessoas e mataram pelo menos 20.

O estado da Bahia vem sofrendo com enchentes há semanas, já que chuvas recordes foram seguidas por uma forte seca que durou meses. A situação piorou significativamente nos últimos dias, e mais chuvas são esperadas em algumas áreas.

Rui Costa, governador do Estado da Bahia, descreveu as enchentes como ‘pior desastre’ Na história do estado, disse ele, grandes áreas do estado parecem ter sido “bombardeadas”.

Governo federal na terça 200 milhões de riais lançados ($ 35,5 milhões) em fundos de ajuda para desastres e mais a caminho, disse ele.

Só em Itambé, uma cidade com cerca de 22 mil habitantes, 60 casas desabaram até agora, de acordo com o gabinete do prefeito.

Vitória Rocha, 81, moradora de Itambé cuja casa foi destruída, disse que é difícil acreditar que o que ela viveu foi real.

“Não posso aceitar isso. Não posso, porque tudo me parece mentira. Minha casa está completamente destruída, todas as minhas coisas estão destruídas”, disse ela, chorando.

“Isso é tudo para mim”, disse ela, apontando para o que restou de sua casa. “Porque a única coisa que possuo é minha casa, e acabou.”

(Reportagem de Leonardo Pinassato) Reportagem adicional de Patricia Villas Boa em São Paulo. Escrito por Gram Slattery. Edição de Sandra Mahler

