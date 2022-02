O alinhamento do espelho do telescópio espacial Webb continua com sucesso

Webb continua seu caminho para se tornar um observatório focado. A equipe trabalhou com sucesso na segunda e terceira fases de um total de sete fases de alinhamento do espelho. Com a conclusão dessas duas fases, chamadas de Alinhamento de Segmentos e Empilhamento de Imagens, a equipe agora começará a fazer ajustes menores nas posições dos espelhos Webb.

Depois de transferir o que costumavam ser 18 pontos dispersos de luz estelar para a formação hexagonal distinta do Webb, a equipe refinou a imagem de cada segmento do espelho fazendo pequenos ajustes, além de alterar o alinhamento do espelho secundário do Webb. A conclusão desse processo, conhecido como Alinhamento de Segmentos, foi um passo essencial antes que a luz de todos os espelhos interferisse para que pudessem trabalhar em uníssono.

Uma vez que o Alinhamento do Segmento foi alcançado, os pontos focados refletidos por cada espelho foram empilhados uns sobre os outros, entregando fótons de luz de cada segmento para o mesmo local no sensor NIRCam. Durante esse processo, chamado de empilhamento de imagens, a equipe ativou grupos de seis espelhos de cada vez e os instruiu a redefinir sua luz para se sobrepor, de modo que todos os pontos de luz das estrelas se sobrepusessem.

disse Lee Feinberg, diretor do Elemento do Telescópio Óptico da Webb na[{” attribute=””>NASA’s Goddard Space Flight Center. “Years of planning and testing are paying dividends, and the team could not be more excited to see what the next few weeks and months bring.”

Although Image Stacking put all the light from a star in one place on NIRCam’s detector, the mirror segments are still acting as 18 small telescopes rather than one big one. The segments now need to be lined up to each other with an accuracy smaller than the wavelength of the light.

A equipe está agora começando o quarto estágio do alinhamento do espelho, conhecido como gradiente grosseiro, no qual o NIRCam é usado para capturar espectros de luz de 20 pares separados de segmentos de espelho. Essa equipe ajuda a identificar e corrigir deslocamentos verticais entre segmentos de espelho ou pequenas diferenças em suas alturas. Isso tornará o ponto único da luz das estrelas gradualmente mais intenso e focado nas próximas semanas.