O Alasca relatou 20 mortes por COVID-19 e mais de 500 novos casos na sexta-feira

O escapamento do veículo sobe enquanto as pessoas esperam para visitar um local de testes do COVID-19 de saúde na Biblioteca Loussac durante uma onda de frio na quinta-feira, 18 de novembro de 2021 (Bill Roth / ADN)

Na sexta-feira, o Alasca relatou 20 mortes adicionais de COVID-19, um sinal dos efeitos contínuos do recorde de casos e estatísticas de hospitalização que o estado experimentou neste outono.

Na sexta-feira, o estado também relatou 526 novas infecções por coronavírus em meio a um declínio gradual no número de casos. De acordo com dados dos Centros federais de Controle e Prevenção de Doenças, o Alasca é agora É o nono nacionalmente A taxa de casos COVID-19 na semana passada, de 369,5 por 100.000 pessoas. Durante a maior parte de setembro e outubro, o Alasca teve a maior taxa de casos per capita.

A recente queda nos casos trouxe algum alívio aos hospitais do estado, com 134 pessoas hospitalizadas com COVID-19 até sexta-feira, incluindo 18 pessoas em ventiladores. Cerca de 13% de todos os pacientes hospitalares do estado possuem COVID-19.

Esses números não incluem algumas pessoas que se recuperam de doenças e precisam de cuidados contínuos, geralmente por várias semanas após a internação.

As mortes de COVID-19 nem sempre aparecem imediatamente nos dados de vírus do estado. Às vezes, eles não aparecem até depois que as autoridades de saúde analisam os atestados de óbito, um processo que às vezes pode levar Várias semanas.

Agências governamentais dependem de certidões de óbito Para relatar mortes de COVID-19. Se um médico considerar que uma infecção por COVID-19 contribuiu para a morte de uma pessoa, ela será incluída no A certidão de óbito finalmente prometida Em uma contagem oficial do estado, dizem as autoridades de saúde.

Todas as mortes recentemente relatadas foram identificadas por meio de uma revisão do atestado de óbito padrão, de acordo com um porta-voz do Ministério da Saúde. Eles incluem duas mortes de abril, duas de agosto, cinco de setembro e 12 de outubro.

No total, 832 mortes por COVID-19 foram registradas entre Alaskans e 30 entre não residentes que vivem no estado desde março de 2020. Setembro e outubro de 2021 foram os meses mais mortais para a pandemia até o momento, mostram os dados do estado.

no nível estadual, cerca de 60% dos alasquianos com 5 anos ou mais receberam sua primeira dose da vacina, enquanto 55% são considerados totalmente imunizados.

Embora os casos tenham diminuído em relação ao pico recente, as autoridades de saúde dizem que um aumento na taxa de vacinação do estado será a chave para prevenir um aumento futuro de infecções, hospitalizações e mortes.

O Alasca atualmente ocupa a 32ª posição no país entre todos os estados e Washington, D.C., em termos de taxa de vacinação per capita, de acordo com o Dados CDC. Compilado por The New York Times.