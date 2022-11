O 1000º Pokemon Scarlett/Violet é como um mascote enigmático

Os malucos da GameFreak fizeram isso de novo. Pokémon Escarlate E a Tolet Push serial No geral, o Pokédex é dividido em quatro formas, e o 1000º Pokémon especial acaba sendo uma moeda de ouro de esqui aquático com uma pochete chamada Gholdengo. Você vai me vender criptomoeda? Sério feito de criptografia?? Mal posso esperar para descobrir.

Eu aprendi pela primeira vez sobre Gholdengo A partir de IGN, que notou a notável semelhança entre a entidade da moeda e um mascote de cereais da General Mills, mas foi desfavorável em seus elogios. Acontece que Gholdengo é a forma evoluída de Gimmighoul, um Masmorras e DragõesCaixa simulada com padrão revelado pela Nintendo no início do mês. Como essa evolução acontece é a verdadeira mágica. YouTube nickcucc.com descrito como“Provavelmente um dos desenvolvimentos radicais mais chatos que você experimentará em toda a sua vida.”

Quando você derrota Jamigol, ele deixa cair moedas de ouro. Quando chegar a 1000, seu Gimmighoul evoluirá para Gholdengo no próximo nível. A entrada da Pokédex diz: “Seu corpo parece ser feito de 1.000 moedas.” “Este Pokémon se dá bem com os outros e é rápido em fazer amizade com qualquer um.”

Eu tenho certeza sobre isso ele é Rápido para fazer amigos. Em um momento você está alimentando Gholdengo com um Bocadillo de Jamón, e no próximo você está falando sem parar sobre como uma fazenda Dengo Coin de 16 por cento está produzindo e você tem que comprar um mergulho nela. Token FTX que acabou de explodir. A Web 3.0 não se fará sozinha. Agora seja um bom treinador de Pokémon e troque essas marcas registradas por alguns NFTs.

Na medida em que Gholdengo parece um esquema Ponzi ambulante, é um testemunho baixo da cadeia privada Durabilidade impecável através de décadas. Pokémon Grande demais para falhar. carmim E a Toletde problemas de desempenho Não pode ser impedido de ser O jogo mais pré-encomendado dentro franquia Encontro. E daí se a milésima criatura da série parece que acabou de voltar feita por DeFi TikToks no Burning Man?

No final das contas, para o bem ou para o mal, milhões de pessoas, inclusive eu, farão o que for preciso para ter outra chance de pegar isso. abominações adoráveis e correr através Cálculo em uma planilha pré-fabricada tão obtusa que fará até seu próprio H&R B Contador de bloqueio de choro. Mesmo que o pokémon em questão seja ele chave literal SeriesE a Sorvete de Casquinha, ou neste caso, Gholdengo. Eu vou pegar um monte dessas malditas coisas, e vamos fazer isso Truque Nossas mãos de diamante até que os mares brilhem e nos engulam.