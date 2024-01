NVIDIA, Twitch e OBS oferecem streaming aprimorado: streaming multicodificação de maior qualidade e menor latência e suporte AV1

NVIDIA anunciou melhorias no streaming de vídeo no Twitch, desenvolvido pela OBS

Streaming aprimorado, fonte: NVIDIA

A NVIDIA anunciou uma atualização importante na CES 2024 com foco em streaming de vídeo em colaboração com Twitch. O próximo Enhanced Streaming, com lançamento beta programado para o final deste mês, usará o codificador NVIDIA NVENC para melhorar o desempenho e a qualidade do streaming de vídeo nas GPUs GeForce RTX e GTX.

O objetivo principal é melhorar a experiência do espectador, melhorando a qualidade do vídeo e reduzindo a latência. Esta tecnologia será baseada em novos padrões e aproveitará os recursos aprimorados de streaming dos dispositivos de streaming, permitindo fluxos de vídeo multicodificados. Além disso, permite a codificação AV1 quando possível.

A colaboração da NVIDIA com a OBS, importante ferramenta de streaming de vídeo, visa permitir streaming simultâneo em até três resoluções máximas de 1080p. Os planos futuros incluem testar taxas de bits mais altas, progredir para resolução 4K e suportar até quatro streams simultâneos.

Uma adição digna de nota é o suporte para AV1, um codec isento de royalties, que requer menos largura de banda para vídeo de alta qualidade, mas exigirá que os dispositivos de streaming suportem codificação neste formato. Para os telespectadores, isso deve se tornar menos preocupante à medida que GPUs, APUs e até mesmo SoCs móveis continuam a ser atualizados com a decodificação AV1. Além disso, o codec AV1 não estará limitado ao hardware NVIDIA.

[NVIDIA Studio] Streaming Twitch aprimorado (streaming multicodificado) com GPUs NVIDIA GeForce RTX

Como ele explicou ÉposVoxO streaming aprimorado é baseado em especificações aprimoradas de RTMP (Real Time Messaging Protocol). O vídeo convertido é enviado ao Twitch com todos os parâmetros, como configurações do codificador, resolução, taxa de bits e parâmetros de codificação. Twitch avaliará e validará esses parâmetros com foco na qualidade da conexão, garantindo configurações ideais. Isso torna o streaming mais fácil para os criadores de conteúdo, pois as configurações complexas são feitas diretamente pelo Twitch, e não pelo usuário.

No momento, o Enhanced Streaming não está disponível publicamente para todos os streamers. Apenas um grupo seleto de participantes e aqueles que optarem por se inscrever na fase beta terão acesso privilegiado a esse recurso. Twitch planeja integrar gradualmente mais criadores. Independentemente disso, o streaming de vídeo se beneficiará muito com esta tecnologia. Assim que as pessoas começarem a usá-lo, o codec de vídeo AV1 também deverá se tornar mais popular.

fonte: Nvidia, Contração muscular, ÉposVox