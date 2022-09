Novos confrontos eclodiram entre Azerbaijão e Armênia

(Reuters) – Agências de notícias russas noticiaram nesta terça-feira que confrontos eclodiram entre forças do Azerbaijão e da Armênia na retomada de hostilidades de décadas ligadas à disputada região de Nagorno-Karabakh.

O Azerbaijão, que reafirmou o controle total da região em um conflito de seis semanas em 2020, reconheceu baixas entre suas forças. A Armênia não mencionou vítimas, mas disse que os confrontos continuaram noite adentro.

O governo de Yerevan disse que seria baseado em um acordo de cooperação com a Rússia e convidaria o bloco de segurança liderado pela Rússia, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, informou a Interfax.

Além do presidente russo Vladimir Putin, o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan convidou o presidente francês Emmanuel Macron e o secretário de Estado dos EUA Anthony Blinken para discutir a situação.

Blinken pediu o fim imediato das hostilidades que cada lado atribuiu ao outro. Consulte Mais informação

As agências citaram um comunicado emitido pelo Ministério da Defesa do Azerbaijão dizendo que “vários locais, abrigos e pontos de reforço das forças armadas do Azerbaijão … foram submetidos a intenso bombardeio por armas de vários calibres, incluindo morteiros, por unidades do exército armênio .”

Como resultado, há perdas de pessoal e danos à infraestrutura militar”.

Declarações do Azerbaijão disseram que as forças armênias participaram de atividades de inteligência em suas fronteiras, transferiram armas para a região e na noite de segunda-feira realizaram operações de mineração.

Ele disse que suas ações eram “de natureza local e direcionadas a objetivos militares”.

O Ministério da Defesa da Armênia disse: “O tiroteio intenso continua – começou como resultado de uma provocação em grande escala do lado do Azerbaijão. As forças armadas armênias lançaram uma resposta proporcional”.

O conflito começou no final da década de 1980, quando ambos os lados estavam sob o domínio soviético e as forças armênias capturaram vastas extensões de terra perto de Nagorno-Karabakh – reconhecido internacionalmente como território do Azerbaijão, mas com uma grande população armênia.

O Azerbaijão recuperou esses territórios nos combates de 2020, que terminaram com um armistício mediado pela Rússia e o retorno de milhares de moradores às casas de onde fugiram.

Desde então, os líderes dos dois países se reuniram várias vezes para chegar a um tratado que visa estabelecer uma paz duradoura.

