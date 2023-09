Novo vazamento do iPhone 15 revela a impressionante decisão de design da Apple

@HansTSaiz

O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max custarão mais do que qualquer iPhone anterior e sabemos por quê. Mas agora, um novo vazamento tornou esses aumentos mais difíceis de justificar.

novo um relatório A empresa de pesquisa TrendForce revelou que nenhum dos modelos do iPhone 15 Pro receberá as atualizações de armazenamento amplamente esperadas. Isso significa que a Apple lançará mais uma vez os Pros com 128 GB de armazenamento básico, embora quase todos os concorrentes dêem aos seus carros-chefe 256 GB.

Em vez disso, a Apple oferecerá armazenamento de 256 GB, 512 GB e 1 TB como opções de atualização. Esta é uma decisão muito arriscada. Espera-se que o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max comecem em US$ 1.099 e US$ 1.199, respectivamente, o que significa que os preços dos modelos de 1 TB podem chegar a US$ 1.600 para o dispositivo Pro e US$ 1.700 para o Pro Max.

Isso será um golpe para os fãs do iPhone, depois que vazamentos sugeriram que o aumento de US$ 100 no preço dos profissionais poderia ser compensado por capacidades de armazenamento mais generosas. Além disso, as diferenças de custo dos componentes entre 128 GB e 256 GB são mínimas atualmente, e espera-se que o iPhone 15 Pro venha com gravação de vídeo de 8K, um modo que pode suportar até 600 MB por minuto.

Como consolo, a TrendForce concorda com os vazadores que tanto o iPhone 15 Pro quanto o iPhone 15 Pro Max serão fornecidos com 8 GB de RAM. Isso é superior aos 6 GB dos modelos do iPhone 14 Pro, mas o gerenciamento de memória nunca foi questionado nesses telefones, então acho que a maioria dos usuários teria preferido ver os gastos avançando para níveis de armazenamento mais generosos.

Por outro lado, o iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max receberá muito mais atualizações do que os modelos padrão do iPhone 15. Embora o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus sejam essencialmente iPhone 14 Pros de preço mais baixo (chip A16, design Dynamic Island, câmera de 48 MP), os modelos Pro apresentam um gabinete de titânio, engastes padrão e portas Thunderbolt 4 USB-C e 3 nm. Chip A17.

O iPhone 15 Pro Max também receberá exclusivamente a primeira câmera com zoom óptico de 10x da Apple, que deverá ser o maior ponto de venda da linha. No entanto, entende-se que a disponibilidade do Pro Max será muito limitada no lançamento, com relatos afirmando que poderá ser adiado em até um mês.

Nota: Para aqueles que não têm certeza sobre a atualização, espera-se que o iPhone seja redesenhado ainda mais em 2024. Talvez, apenas talvez, a Apple nos dê opções de armazenamento mais generosas depois disso.

