Novo MMO on-line da Marvel anunciado por meio de apresentação de slides para investidores

foto : Netmarble / Marvel

revelado ontem por meio de uma apresentação para investidores, Jogo Al-FajrO estúdio de jogos Dimensional Ink em Austin está desenvolvendo uma nova versão Marvel MMO. No entanto, de acordo com a apresentação em si, provavelmente levará alguns anos antes que vejamos um teaser trailer ou uma captura de tela do próximo jogo de super-heróis online.

Como eu vi Eurogamer E Twitch streamer Miller, a empresa controladora da Daybreak Enad Global 7 divulgou seu relatório financeiro para o terceiro trimestre de 2021. Nesta apresentação, Disponível, a empresa anunciou discretamente que a Daybreak e a Dimensional Ink estavam trabalhando em um novo MMO AAA “usando o Marvel IP”.

De acordo com outro slide no showJack Emmert lidera o não anunciado MMO da Marvel. Ele está atualmente encarregado de DC Universe Online, mas antes disso, ajude a projetar e operar Cidade dos heróis Ele co-fundou o estúdio por trás desse MMO, Cryptic Studios.

Não espero jogar este jogo da Marvel tão cedo. Na apresentação, ele foi incluído em um projeto de “longo prazo”, além de 2022. Portanto, é provável que este jogo, se concluído e lançado, não verá a luz do dia até 2023 ou 2024.

Interessantemente, Foi relatado em 2019 que a Daybreak estava tentando desenvolver um MMO da Marvel por volta de 2018, antes que o estúdio fosse exposto a demissões. Isso foi logo depois, quando o jogo da Marvel foi adiado. No entanto, parece ter sido revivido. faz sentido. Estávamos falando sobre super-heróis de quadrinhos. Esses garotos e garotas não ficam mortos por muito tempo.

AuroraMarvel e Diminesinal Ink ainda não confirmaram oficialmente a notícia.

Esperamos que este MMO da Marvel tenha mais sucesso do que as tentativas anteriores. Houve o já mencionado MMO da Marvel, que foi dito que Daybreak teria sido enlatado por Daybreak em 2018, mas antes disso, havia uma versão 2013 do jogo. Fracassado Heróis marval que fechou após fazer algumas mudanças de nome em 2017. Antes de tudo isso, Emmert’s Cryptic Studios estava trabalhando em um MMO da Marvel com a Microsoft. Mas esse jogo foi cancelado em 2008 E renascido como Heróis online, que ainda está em torno de 2021. E quem sabe quantos outros MMOs da Marvel não anunciados foram planejados e cancelados na última década.

mas, O fluxo mais recente de jogos da Marvel Ele parece ter convencido alguém com dinheiro que o mundo está pronto para um MMO da Marvel. Bem, outro MMO da Marvel. revolução futura Em telefones e tablets já está disponível e é realmente muito bom.