O chefe do Departamento de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) disse que a falta de espaço para um novo aeroporto em Lisboa 50 anos depois foi uma “corrupção” e alertou para “graves problemas” no curto prazo. .

“O Dubai foi construído nos anos 50 e será um novo destino turístico com uma capacidade de 40 milhões de turistas até 2030. Ao mesmo tempo, não podíamos sequer escolher a localização de um novo aeroporto em Portugal. É uma pena que pudesse causam-nos graves problemas a curto prazo ”, disse. Anunciado por Luís Pedro Martins.

Em entrevista à Agência Lusa, Louis Pedro Mart ின் nez reiterou que a polémica em torno do aeroporto de Lisboa era uma “corrupção”.

“Cinqüenta anos depois, a decisão não foi tomada [about the location]Ele lamentou que “o problema não é só dinheiro” porque o aeroporto não foi construído, mas “não por falta de dinheiro”.

Ainda na conectividade aérea com destino ao Porto e norte de Portugal, o dirigente do TPNP disse que antes da eclosão do Covit-19, “a maior parte das companhias aéreas” a operar em 2019 regressaria ao aeroporto Sá Carneiro, no distrito do Porto, em 2022. “Quase as mesmas etapas do processo de 2019”.