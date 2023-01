Novas cenas completas de Manon, Marisa, JP e Dee Jay em Street Fighter 6 mostram muito do que os novos personagens podem fazer

Embora a lista completa de lançamentos de Street Fighter 6 já seja conhecida há meses, ainda há tão pouca informação sobre os personagens mais novos que permanece um mistério.











O grande evento final para Street Fighter League Pro-JP Aconteceu hoje cedo, e a Capcom estreou um especial revelando a primeira filmagem competente de Manon, Marissa, JP e DJ, bem como Blanca e Dhalsim.



















Embora as finais ainda não estejam disponíveis no YouTube, Cão alfa Consegui capturar galerias SF6 e compartilhá-las online.





Não sabemos quem está no controle dessas partidas, mas eles são muito melhores em mostrar os gadgets e combos do novo personagem do que a oferta anterior e revelam muito sobre como eles funcionam.





Para partidas, há Dee Jay vs. Dhalsim, Manon vs.





Começando com Manon vs.





Como observado anteriormente, Manon tem uma mecânica única que ganha seus níveis em arremessos de touchdown, o que parece fortalecer seu impulso e pode até permitir que ela se mova em níveis mais altos.





As grandes oscilações de Marissa dão a ela bastante espaço, e parece que ela pode continuar apertando os botões após seu ataque de mergulho. Além disso, veremos a versão sem dinheiro do Nível 3 Super Art.











JP luta com uma mão que geralmente fica atrás das costas semelhante a Oro, mas ele compensa isso com o alcance estendido que sua varinha oferece e vários especiais de longo alcance que parecem sair bem rápido.





JP parece estar salvando seu braço esquerdo para usar suas habilidades psíquicas, e temos uma breve cena do Super Nível 2 convocando várias vidas para atacar o inimigo.





O rolo de Blanca EX parece ser bastante forte e pode se acumular na bola de EX para cima em Punish Counter hits para dano extra.





Seu Nível 2 Super é semelhante ao V-Trigger 2 de Street Fighter 5, que permite que ele execute mais jogadas aéreas seguidas, e o início para prender Blanka-chan parece tão longo que seria difícil usar fora de um knockdown de pouso.



















Dee Jay tem tudo de seu antigo kit, exceto a energia para transformá-lo em um personagem muito mais escorregadio com mais oportunidades de combinação do que nunca.





A estrela pop agora pode fazer malabarismos com suas bolas de fogo, e a filmagem mostra que a versão Overdrive é bem rápida, considerando que ataca o rosto de Dhalsim e o joga para fora de sua nova postura.





O movimento de Dhalsim via teletransporte e flutuabilidade pode ser ainda melhor do que o do SF5, mas seus longos membros ainda podem ser bastante punitivos.





Teremos mais detalhes sobre o que ver nessas novas partidas, então fique ligado para mais cobertura de Street Fighter 6 no EventHubs.