Novas casas na Inglaterra devem ter pontos de recarga de carros elétricos

O plano para expandir os pontos de carregamento surge no momento em que o Reino Unido tenta desenvolver a infraestrutura necessária para manter o ritmo de sua meta de interromper a venda de novos carros e vans a diesel e gasolina a partir de 2030. Também exigirá, a partir de 2035, todos os carros e caminhões novos para ter emissões Zero tubo de escape.

Em um anúncio no domingo antes dos comentários de Johnson, o governo do Reino Unido detalhou o plano.

As novas casas na Inglaterra deverão ter pontos de recarga para carros elétricos, de acordo com os planos anunciados pelas autoridades britânicas.

“Os ministros também devem introduzir incentivos financeiros, como o esquema de sabotagem, para ajudar a encorajar as pessoas a mudarem para carros mais limpos”, disse Childs, antes de acrescentar que as pessoas precisam ser encorajadas a usar menos seus carros.

Entre os que responderam ao anúncio desta semana estava Mike Childs, chefe de política da Friends of the Earth.

As opções de carregamento adequadas serão críticas quando se trata de desafiar as percepções em torno da ansiedade de alcance, um termo que se refere à ideia de que os veículos elétricos são incapazes de fazer longas viagens sem perder energia e ficar presos.

À medida que as preocupações com a pegada ambiental do transporte aumentam, as economias e as principais empresas procuram encontrar maneiras de desenvolver e lançar veículos de baixa e zero emissões em grande escala.

No início deste mês, os signatários de uma declaração na Cúpula sobre Mudança Climática COP26 disseram que “trabalhariam para que todas as vendas de carros e caminhões novos tivessem emissões zero em todo o mundo até 2040 e não mais do que 2035 nos principais mercados”.

Enquanto os Estados Unidos, China e montadoras, incluindo Volkswagen E Toyota Não estava entre os signatários da declaração, incluindo os governos britânico, indiano e canadense e grandes empresas automotivas, como fortalezaE motores gerais e Volvo Cars.