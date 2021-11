Nova Zelândia termina com restrições estritas de COVID, adota novo sistema antivírus

WELLINGTON (Reuters) – A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disse na segunda-feira que a Nova Zelândia adotará um novo sistema para lidar com o vírus Corona a partir de 3 de dezembro, que acabará com restrições rígidas e permitirá que as empresas operem em sua maior cidade.

A Nova Zelândia permaneceu praticamente livre de COVID-19 até agosto, mas não foi capaz de vencer um surto do tipo delta altamente contagioso, forçando Ardern a abandonar sua estratégia de eliminação e passar a tratar o vírus como uma pandemia.

Auckland, sua maior cidade, permaneceu fechada por mais de 90 dias, embora algumas medidas tenham sido relaxadas recentemente.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado a reuters.com Registro

“A dura verdade é que a Delta está aqui e não irá embora, mas a Nova Zelândia está bem preparada para lidar com isso devido às nossas altas taxas de vacinação e medidas de segurança recentes, incluindo um sistema de semáforo e Vaccine Pass”, disse Ardern em um demonstração.

O novo sistema classificará as áreas em vermelho, laranja ou verde, dependendo do nível de exposição ao COVID-19 e das taxas de vacinação. Auckland, epicentro do surto no Delta, começará em vermelho, tornando as máscaras obrigatórias e restringindo encontros em locais públicos.

Ardern disse que cerca de 83% dos neozelandeses elegíveis foram totalmente vacinados, enquanto 88% receberam a primeira vacinação.

O governo disse anteriormente que o país abandonaria as medidas de bloqueio e mudaria para um sistema de semáforos para controlar os surtos depois que 90% da população elegível tivesse sido totalmente vacinada.

Além de seu isolamento geográfico, a Nova Zelândia impôs algumas das restrições de pandemia mais rígidas entre os países da OCDE, limitando a disseminação do COVID-19 e ajudando sua economia a se recuperar mais rápido do que muitos de seus pares.

O país de 5 milhões relatou até agora cerca de 7.000 casos no total e apenas 39 mortes.

Suas fronteiras internacionais permanecem fechadas e não está claro quando será reaberto.

Air New Zealand (AIR.NZ) Na segunda-feira, ela disse que cancelou mais de 1.000 voos para a vizinha Austrália até o final do ano devido à incerteza na fronteira.

A Nova Zelândia encerrou as viagens sem quarentena com a Austrália em agosto, após um novo surto na região do delta, e manteve suas fronteiras bem fechadas.

“Esta será uma notícia particularmente difícil para famílias e amigos que esperam recuperar o atraso no Natal”, disse Leanne Geraghty, diretora de vendas e clientes da Air New Zealand.

“Nossas mãos estão amarradas até que as restrições de fronteira sejam amenizadas e recebamos mais clareza do governo da Nova Zelândia.”

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado a reuters.com Registro

Reportagem de Praveen Menon Edição de Ana Nicholas Da Costa e Richard Boleyn

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.