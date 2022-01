Nova York oferece entrega gratuita em domicílio de medicamentos antivirais COVID

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, disse no domingo que a cidade de Nova York oferecerá entrega gratuita em domicílio de medicamentos antivirais COVID-19 – enquanto evita a questão de quando a Big Apple pode cancelar Vários estados de vax.

Adams disse que os comprimidos antivirais orais “demonstraram que impedem que as pessoas recebam alta do hospital, especialmente aquelas que estão em risco ou que estão gravemente doentes.

“Faremos isso com a palavra mágica de Nova York. Faremos isso de graça”, disse Adams sobre o programa de doação durante um briefing sobre COVID no Hospital Jacobi, no Bronx.

“Queremos garantir que ninguém com COVID tenha que se deslocar pela cidade, especialmente para aqueles com problemas imunológicos ou nossos idosos”, disse o prefeito. “Queremos dar a você e queremos que você se beneficie disso. Este é um ótimo negócio e um ótimo programa que montamos.”

A prefeitura disse em comunicado que também fornecerá doses de anticorpos monoclonais para “pacientes que tiveram sintomas leves a moderados por 10 dias ou menos, mas correm alto risco de desenvolver doença grave”.

O prefeito Eric Adams anunciou que a cidade de Nova York oferecerá entrega domiciliar gratuita no mesmo dia de medicamentos antivirais COVID-19. GNMiller / NYPost

Questionado em que ponto ele poderia considerar descartar os vários requisitos de vacinação da cidade, Hizzoner disse apenas que iria acatar as autoridades de saúde locais e que quaisquer mudanças seriam “equilibradas” com as necessidades econômicas da Apple.

“Mencionei isso desde o início: seguirei o conselho de meus especialistas médicos”, disse ele, antes de acrescentar que a economia da cidade “muito” influenciaria a decisão.

“Tenho que levar meu conselho médico com o conselho econômico”, disse Adams. “Assim como eu sento com meus médicos e profissionais médicos, sento com meu economista.

A Big Apple também fornecerá injeções de anticorpos monoclonais para alguns pacientes. GNMiller / NYPost

“Temos que ter esse equilíbrio certo. Não pode ser de um jeito ou de outro.”

Os casos relatados de COVID-19 caíram 80% na cidade desde o início de janeiro, segundo autoridades de saúde.

Sete e cinco por cento dos nova-iorquinos estão agora.”Totalmente vacinadoO que significa que eles receberam duas doses da vacina Pfizer ou Moderna ou uma dose da vacina Johnson & Johnson.

Adams elogiou seu antecessor, Bill de Blasio, por estabelecer mandatos de vacinas para funcionários da cidade, empresas e locais fechados, como restaurantes e salas de concerto – e acrescentou que planejava ligar para o ex-prefeito no final do domingo para agradecê-lo.

“Quero tirar o chapéu para o governo de Blasio por tomar algumas decisões muito difíceis sobre mandatos e sobre como garantir que possamos tornar nossa cidade um lugar seguro, e só quero elogiá-los pelo que têm”, disse ele. . “

Vou ligar para o prefeito mais tarde hoje e dizer a ele que, você sabe, conseguimos construir o que ele já estabeleceu.”