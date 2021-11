Nova Delhi se prepara para medidas de emergência à medida que a poluição tóxica piora

Uma espessa névoa de fumaça tóxica pairava sobre a capital indiana, exacerbada pela alta taxa de queima de resíduos agrícolas nas fazendas vizinhas.

A visibilidade diminuiu e o Índice de Qualidade do Ar (AQI) atingiu 470 em uma escala de 500, de acordo com o Federal Pollution Control Board. Esse nível de poluição significa que o ar afetará pessoas saudáveis ​​e afetará seriamente aquelas com doenças existentes.

De acordo com o “Plano de Ação Escalada de Resposta” do Conselho de Poluição, a qualidade do ar permanecendo “severa” por 48 horas deve levar os estados e as autoridades locais a impor medidas de emergência que incluem o fechamento de escolas, imposição de restrições “ímpares e pares” aos carros particulares com base na todos os trabalhos de construção.

Em uma postagem publicada na noite de sexta-feira, o conselho disse que o governo e os escritórios privados deveriam reduzir o uso de transporte privado em 30% e aconselhou os residentes da cidade a limitarem a exposição ao ar livre.

O conselho disse que “as condições meteorológicas serão muito desfavoráveis ​​para a dispersão dos poluentes até 18 de novembro de 2021 com ventos fracos com calmaria durante a noite”. No início desta semana, as autoridades locais ordenaram o fechamento de olarias, um aumento na frequência de limpeza automatizada e a supressão de lixo e queima de poeira. concentração Partículas Tóxicas PM2.5 Uma média de 329 microgramas por metro cúbico de ar. O governo recomenda uma leitura “segura” para PM2,5 de 60 microgramas por metro cúbico de ar durante um período de 24 horas. As partículas de PM2.5 são pequenas o suficiente para penetrar profundamente nos pulmões e na corrente sanguínea e podem causar doenças respiratórias agudas, incluindo câncer de pulmão. READ Vulcão La Palma, atualizações ao vivo hoje: erupção, alerta de tsunami e últimas notícias | Ilhas Canárias “Isso se tornou um pesadelo”, disse Gufran Beig, diretor do Projeto SAFAR de Monitoramento do Tempo e da Qualidade do Ar do Departamento de Ciências da Terra. “O número de incêndios está na faixa de 3.000 a 5.000 e não está diminuindo”, disse Page à Reuters, referindo-se aos incêndios de resíduos agrícolas em áreas ao redor da capital. Os esforços da Índia para reduzir a queima de resíduos agrícolas, uma importante fonte de poluição do ar durante o inverno, gastando bilhões de rúpias nos últimos quatro anos, fizeram pouco para evitar uma forte deterioração na qualidade do ar. Delhi, frequentemente classificada como a capital mais poluída do mundo, experimenta um ar muito ruim no inverno devido à queima de resíduos de safra, emissões de transporte, estações de carvão fora da cidade e outras emissões industriais, queima de lixo e poeira a céu aberto.

