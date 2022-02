Notícias da UE: Espanha, Itália, Portugal e Grécia podem ser ‘expulsos do euro’ | Mundo | Notícias

O presidente do grupo de campanha Generation Frexit, Charles-Henri Gallois, descreveu o BCE como “preso”, dizendo que “o menor sinal de mudança na política monetária para combater a inflação” fará com que as taxas de empréstimo dos países do sul da UE ” subir acentuadamente “. Ele acrescentou: “A dívida se tornará insustentável e esses países serão forçados a sair do euro”. Isso ocorre quando Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, se recusou a descartar o aumento das taxas de juros este ano.

Isso veio em resposta à “preocupação unânime” do banco com a alta dos preços. Ela disse que os riscos de inflação foram “inclinados para o lado positivo” depois que o índice de preços ao consumidor (IPC) da inflação subiu um recorde de 5,1 por cento em toda a zona do euro em janeiro. Em uma mudança marcante em relação aos comentários anteriores, que viram Lagarde minimizar as chances de aumentos das taxas de juros em 2022, ela disse que o BCE está “chegando muito mais perto” de atingir sua meta de inflação. Isso gerou temores de que os custos dos empréstimos aumentariam significativamente ao longo de 2022.

No quarto trimestre de 2020, a Grécia tinha uma dívida nacional de 205,6% do PIB, enquanto a dívida nacional da Itália era de 155,8% do PIB. Portugal tinha a terceira maior dívida do bloco, com 133,6% do PIB, enquanto a Espanha tinha uma dívida nacional de 120%. Todos esses números estão bem acima do limite da dívida da UE de 60% do PIB. Lagarde disse que há um “consenso” entre as autoridades do BCE para manter as taxas de juros inalteradas. READ Investigadores do Porto desenvolvem vacina comestível para feijão-caupi LEIA MAIS: Mercado do euro luta com o BCE enfrentando alta inflação ‘inesperadamente’

O potencial de aumento das taxas de juros é resultado do rápido crescimento da inflação globalmente, à medida que as economias reabrem após a pandemia. Lagarde disse que houve “uma preocupação unânime em torno da mesa do conselho de governo sobre o impacto da inflação” sobre os cidadãos europeus, observando as “dificuldades do dia-a-dia de ter que tolerar preços mais altos”. Mas ela disse que o conselho seria “gradual em tudo o que fizermos” e “não se apressaria em nada”.

Após a coletiva de imprensa do BCE, onde o aperto da política monetária foi sinalizado, os rendimentos dos títulos de 10 anos da Itália – a taxa de juros pela qual um governo nacional pode tomar emprestado – subiram cerca de 20 pontos base, para 1,66 por cento, o nível mais alto desde maio de 2020. James Athey, diretor de investimentos da Abrdn, disse ao FT: “O BCE está abrindo um buraco potencialmente enorme para os títulos italianos caírem”.

“Entusiasta radical de tv. Aficionado por comida sem remorso. Típico especialista em cerveja. Amigável especialista em internet.”