Notícias da Omicron e da vacina: atualizações ao vivo da Covid

foto O departamento de emergência designado para pacientes com Covid-19 no Brooklyn Hospital Center na semana passada. Hospitais em todo o país estão enfrentando escassez de pessoal, pois lidam com um número crescente de casos de Omicron. crédito… Victor J. Blue para o New York Times

Uma onda de casos de Omicron pode estar em seu pico no nordeste dos Estados Unidos, mas o número de pacientes com Covid-19 está em um recorde e crescendo. Hospitais Seus funcionários foram demitidos devido ao coronavírus.

Líderes de saúde pública alertam que, embora o número de americanos infectados a cada dia permaneça perigosamente alto, não há garantia de que a população esteja construindo imunidade natural suficiente para acelerar o dia em que o vírus se tornar uma parte gerenciável da vida cotidiana.

Dr. Anthony S. foi perguntado. Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas do governo, na segunda-feira online Fórum Econômico Mundial Se este é o ano em que isso acontece. “Espero que seja o caso”, disse ele, “mas isso só acontecerá se não obtivermos outra variante que iluda a resposta imune”.

Dr Fauci disse que o desenvolvimento da epidemia continua impossível. Ele disse: “A resposta: não sabemos.”

O número médio de novos casos diários nos EUA é de 790.000, um número que inclui um número artificialmente baixo na segunda-feira, quando muitos estados não divulgaram novos dados devido ao feriado do Dia de Martin Luther King Jr.. As mortes agora ultrapassam 1.900 por dia, um aumento de 54% nas últimas duas semanas.

Mesmo antes do fim de semana, os casos diários atingiram o pico Nova Iorque e outros países do nordeste. de acordo com banco de dados do New York TimesOs casos na região atingiram o pico de 10 a 11 de janeiro.

Fonte: Órgãos de saúde estaduais e municipais. Casos diários são o número de novos casos relatados a cada dia. A média de sete dias é a média dos últimos sete dias dos dados.

Embora os cientistas acreditem que o Omicron possa causar doenças menos graves do que as variantes anteriores, o grande número de casos causou a doença. tsunami de doentes Procure atendimento. Os hospitais estão sob enorme pressão, lutando para gerenciar a escassez de pessoal que está forçando decisões difíceis sobre quem deve priorizar seus cuidados.

O número médio de americanos hospitalizados com o coronavírus é de 157.000, um aumento de 54% em duas semanas. O número pode continuar a aumentar por algum tempo: especialistas dizem que os dados sobre mortes e hospitalizações tendem a atrasar os casos líquidos em cerca de duas semanas. números de internação Isso inclui pessoas que testaram positivo para o vírus Depois de ser aceito em circunstâncias não relacionadas ao Covid.

A onda Omicron está criticando hospitais com falta de pessoal, onde muitos trabalhadores sofrem de Covid-19 e outros que se demitiram sob a pressão da pandemia não foram substituídos.

As unidades de terapia intensiva, na semana que terminou em 13 de janeiro, estavam 82% cheias, de acordo com o banco de dados do New York Times. Em Oklahoma City, na segunda-feira, quatro hospitais divulgaram um declaração Eles dizem que não têm leitos de terapia intensiva disponíveis.

Após a decisão da Suprema Corte dos EUA na semana passada de aprovar a autorização do governo Biden de uma vacina para profissionais de saúde, Hospitais Eles estavam se preparando para uma possível resistência e mais escassez de pessoal.

William Hanage, epidemiologista da Harvard TH Chan School of Public Health, disse que, embora seja muito cedo para saber como essa onda recorde moldará a pandemia, é inevitável que tenha algum impacto.

“Com o tempo, a imunidade do omicron (ou potenciadores, ou ambos) diminuirá e a infecção penetrante será possível”, escreveu ele em uma mensagem de texto. Mas esperamos que sejam mais moderados. Isso não é ‘imunidade de rebanho’, pois um surto seria possível. No entanto, suas consequências serão muito menos graves”.