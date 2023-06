Notícias da guerra russo-ucraniana: ataque com mísseis em Kiev mata 3

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na quinta-feira que a Otan deve decidir este ano se aceita a Ucrânia como membro, intensificando seu caso em uma cúpula de líderes europeus na Moldávia para que seu país se junte à aliança.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, há mais de 15 meses, deu mais urgência ao pedido de adesão do país à OTAN, em setembro, um órgão programado para realizar uma reunião de cúpula na capital da Lituânia, Vilnius, no próximo mês.

O governo de Kiev vê a adesão como a garantia máxima de sua segurança. Os Estados Unidos e outros aliados da OTAN, embora apoiem o governo de Kiev com bilhões de dólares em ajuda militar, mostraram-se relutantes em dar esse passo, visto que isso poderia levar a aliança a um conflito direto com Moscou.

“Este ano para tomar decisões”, disse Zelensky na cúpula do Grupo Político Europeu em um castelo fora da capital da Moldávia. Falar Inglês. “No verão em Vilnius, na cúpula da OTAN, é necessário um convite claro dos membros da Ucrânia, são necessárias garantias de segurança no caminho para a adesão à OTAN.” foram os comentários dele Reportado pela Reuters.

Poucos esperam que um progresso tangível seja feito na cúpula de um dia de 47 líderes.

Mas a reunião – um fórum para quase todos os líderes da Europa – procurou mostrar a solidariedade ocidental, desafiando a avaliação do Kremlin de que o cansaço político e econômico prejudicaria o apoio à Ucrânia. A Rússia e seu aliado próximo, a Bielo-Rússia, não foram convidados, e o recém-reeleito presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, optou por não comparecer.

Kaja Kalas, primeiro-ministro da Estônia, disse que a presença de vários líderes enviou “um sinal de que o multilateralismo já está funcionando e também de que estamos atrás da Moldávia e da Ucrânia”. Ela acrescentou que o Ocidente precisava mostrar ao presidente Vladimir Putin que não podia esperar pela Ucrânia e pelo Ocidente. “Assim que Putin perceber e a Rússia perceber que cometeram um erro na guerra na Ucrânia, a guerra terminará.”

A reunião de quinta-feira teve uma agenda flexível que se concentrou em questões como a promoção do diálogo político e o aumento da segurança, estabilidade e prosperidade. De acordo com a descrição do fórum no site da União Europeia.

Alguns analistas questionaram seu valor, principalmente por causa de divergências na Europa sobre a guerra. Mas outros argumentam que, embora a comunidade política europeia seja nova – a primeira reunião ocorreu em outubro – ela pode oferecer oportunidades de diálogo.

Chegando à cúpula, Zelensky disse que as garantias de segurança também são importantes para a Moldávia. A guerra na Ucrânia e suas consequências econômicas repercutiram no país do Leste Europeu, que recebeu um grande número de refugiados ucranianos.

A Moldávia tem enfrentado uma pressão crescente sobre sua liderança e, neste ano, a presidente Maia Sandu acusou a Rússia de tentar derrubar seu governo por meio de protestos organizados por forças pró-Rússia.

Acho que as garantias de segurança são muito importantes, não apenas para a Ucrânia. Para todos os vizinhos”, disse Zelensky a repórteres depois de se encontrar com Sandu. “O que é muito importante – nosso futuro está na UE e na OTAN.” A Ucrânia deu alguns de seus primeiros passos rumo à adesão à UE há cerca de uma década.

Zelensky, que passou os primeiros meses pós-invasão em Kiev como uma demonstração de desafio, viajou extensivamente pela Europa nas últimas semanas e participou de uma cúpula do Grupo dos Sete no Japão no mês passado. Em todos os fóruns, ele insistia em obter maior apoio militar e diplomático para seu país.

No entanto, a Ucrânia não foi o único assunto discutido na cúpula.

Os líderes da Armênia e do Azerbaijão também devem se encontrar na cúpula nas últimas negociações focadas na longa disputa sobre suas fronteiras comuns e a região de Nagorno-Karabakh. Discussões sobre as questões também foram realizadas fora de Washington e Bruxelas nas últimas semanas.

Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu, que liderou as negociações, disse antes da cimeira que os dois líderes “fizeram alguns progressos e espero que hoje seja uma ocasião para confirmar a vontade política comum de normalizar as relações entre os dois países”, segundo reportagem da Reuters.

Andrew Higgins Contribuir para a elaboração de relatórios.