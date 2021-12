No Way Home ultrapassa US $ 1 bilhão nas bilheterias mundiais

A vizinhança amigável do Homem-Aranha é um fenômeno global.

“Homem-Aranha: No Way Home” ultrapassou a marca de US $ 1 bilhão na bilheteria global no domingo, tornando-se o filme de maior bilheteria deste ano pandêmico, de acordo com a Sony Pictures Entertainment.

A música “No Way Home” entrou em um grande avanço financeiro depois de apenas duas semanas no multiplex. O estúdio disse que o super-herói ganhou US $ 467,3 milhões nos cinemas norte-americanos e outros US $ 587,1 milhões nos mercados internacionais.

O filme conquistou facilmente o fim de semana de três dias na América do Norte, arrecadando cerca de $ 81 milhões em 4.336 locações nos Estados Unidos e Canadá.

A ascensão de Peter Parker ao topo das paradas de bilheteria veio mesmo com o coronavírus omicron se espalhando rapidamente pelos Estados Unidos, levantando novas preocupações sobre as atividades domésticas.

Paul DeGarabedian, analista sênior de mídia da Comscore, que monitora dados de bilheteria, disse que o filme excedeu “até mesmo as expectativas mais ambiciosas e em meio aos ventos contrários apresentados pela variante omicron”.

O último filme a atingir US $ 1 bilhão em vendas de ingressos em todo o mundo foi Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), de acordo com a Comscore.

“No Way Home” é o terceiro capítulo da série Homem-Aranha, estrelado por Tom Holland e Zendaya. O lançamento mais recente apresenta uma virada de apoio de Benedict Cumberbatch como o mago da Marvel Doctor Strange.

A série é uma colaboração entre a Marvel Studios, de propriedade da Disney, e a Sony, que detém os direitos do filme do personagem Homem-Aranha.

“Sing 2”, um filme de animação musical com as vozes de Matthew McConaughey e Reese Witherspoon, ficou em segundo lugar nas paradas nacionais, ganhando $ 23,76 milhões em 3.892 cinemas nos Estados Unidos e Canadá. (O filme é distribuído pela Universal Pictures, uma unidade da empresa-mãe da NBC News, a NBCUniversal.)

Outros grandes lançamentos do fim de semana se transformaram em feiras menos controladas.

“The Matrix Resurrections”, o quarto episódio da série de suspense de ficção científica, arrecadou US $ 22,5 milhões na América do Norte após sua estreia na quarta-feira, incluindo US $ 12 milhões no fim de semana de três dias, de acordo com a Warner Bros.

“Resurrections” estreou simultaneamente na versão sem anúncios do serviço de streaming HBO Max. A plataforma não divulga publicamente os dados de exibição, o que torna difícil estimar quantas pessoas assistiram ao filme no fim de semana de estreia.

A nova “Matrix” atraiu uma resposta crítica mista até agora, marcando 66 por cento “novo” no Rotten Tomatoes e B- nas pesquisas de saída do CinemaScore na manhã de domingo.

“The King’s Man”, a terceira entrada na violenta série de espionagem de Matthew Vaughn “Kingsman”, arrecadou US $ 10 milhões nos cinemas norte-americanos após sua estreia na quarta-feira, incluindo US $ 6,3 milhões no fim de semana de três dias.