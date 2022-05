No Twitter Show de Elon Musk, o papel da esposa do CEO Parag Agrawal

Vineeta Agarwala é sócio geral da Andreessen Horowitz

A decisão de Andreessen Horowitz de se juntar à oferta de Elon Musk para comprar o Twitter ameaça causar conflito entre o fundador da empresa, Mark Andreessen, que faz parte do conselho da Meta Platforms Inc. Competição nas redes sociais.

Andreessen Horowitz concordou em investir US$ 400 milhões no acordo de aquisição do Twitter, parte dos US$ 7,1 bilhões em novos compromissos de financiamento anunciados na quinta-feira. Isso colocou um dos maiores apoiadores iniciais do Facebook, que mudou seu nome para Meta no ano passado, para se tornar o novo dono do Twitter.

O cofundador da empresa, Ben Horowitz, disse em um tweet que Musk era provavelmente a única pessoa no mundo com “coragem, inteligência e habilidades” para consertar os problemas do Twitter e “construir a arena pública que todos esperávamos e merecíamos”.

A postagem de Andreessen Horowitz levantou questões sobre os laços da empresa de capital de risco com a Meta, onde Marc Andreessen atua como membro do conselho desde 2008. Embora não seja incomum para os investidores do Vale do Silício participar de startups concorrentes, os conflitos potenciais podem ser mais sérios com os negócios negociadas, disse John Coates, professor da Harvard Law School.

“É seguro dizer que os padrões do Vale do Silício em disputas – onde muitas vezes são tolerados ou até incentivados, em uma cultura alinhada com a frase ‘tudo isso é jogado na água’ – são perigosos para transmitir ao mundo corporativo.”

Um representante da Andreessen Horowitz disse que pretende buscar aconselhamento jurídico para garantir o cumprimento de quaisquer regras sobre o compartilhamento de informações do Twitter com a empresa.

Andreessen, 50, está sob escrutínio por possíveis disputas anteriores do Meta, como investir em empresas – incluindo Oculus VR – que ele acabou comprando no Facebook. A certa altura, ele foi processado por investidores por aconselhar o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, sobre como proteger seu controle da votação majoritária, mesmo que vendesse suas ações.

No Twitter, Andreessen apoiou publicamente Musk e criticou as políticas de moderação de conteúdo das empresas de mídia social. Musk disse que planeja relaxar as regras se assumir o comando do Twitter.

Como o investidor não está no conselho de administração do Twitter, seu relacionamento com o meta pode não ser um problema, disse David Larker, professor da Universidade de Stanford. “Embora eu não saiba como saber a partir de dados públicos, acredito que muitos CEOs e membros do conselho negociam ações de seus concorrentes”, disse ele.

O Twitter, embora muito menor que o Facebook, é um concorrente morto, competindo por dólares de publicidade digital e postagens de usuários. Quando o conselho do Twitter estava avaliando se aceitava a oferta de Musk, eles consideraram a recente queda na avaliação da Meta como parte de suas deliberações, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. No final, eles concluíram que a oferta do bilionário era justa.

Andreessen não é o único sócio de sua empresa cujos relacionamentos atuais podem se tornar mais complicados após a conclusão do acordo com Musk. Vineeta Agarwala, sócia geral da Andreessen Horowitz que investe em empresas de biotecnologia e medicina, é casada com o CEO do Twitter, Parag Agrawal. Não está claro se Agrawal permanecerá como CEO do Twitter assim que Musk assumir, mas Musk disse anteriormente que fez sua oferta para adquirir o Twitter em parte porque não confiava na liderança atual da empresa.

Na quinta-feira, a CNBC informou que Musk planeja assumir o cargo de CEO por um curto período após o fechamento do acordo.