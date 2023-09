No primeiro julgamento antitruste da era moderna da Internet, os Estados Unidos estão de olho no Google

Alguns executivos de tecnologia disseram que as ações do Departamento de Justiça tornaram a Microsoft mais cautelosa, abrindo caminho para startups como o Google competirem na próxima era da computação. O fundador da Microsoft, Bill Gates, culpou as consequências do processo antitruste pela lenta entrada da empresa na tecnologia móvel e pelo fracasso de seu Windows Phone. Mas outros argumentaram que o acordo pouco fez para aumentar a concorrência.

Rebecca Allensworth, professora da Faculdade de Direito da Universidade Vanderbilt, disse que o julgamento do Google acabará por testar se as leis antitruste escritas em 1890 para acabar com os monopólios do açúcar, do aço e das ferrovias ainda são eficazes na economia atual.

“O julgamento do Google é um grande teste para toda a agenda antitruste do governo porque sua teoria antitruste é amplamente competitiva com muitas grandes empresas de tecnologia”, disse ela.