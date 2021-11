No Hawkeye da Marvel, todos compraram um Google Pixel [Gallery]

Ele era Fundado em Vingadores Ultimato Aquele Hawkeye, também conhecido como Clint Barton, tem um Pixel 3. Conforme revelado em Trailer do mês passado, este uso continua em gancho, com o Disney + Mostra a visão dos personagens principais usando o Google Pixel.

Barton usa Just Black Pixel 3, mas a interface do usuário é personalizada e não tem nada a ver com o Android. Isso foi esclarecido quando o Avenger estava pesquisando no Google, com o Chrome claramente não sendo usado. Sua esposa, Laura, está usando um Pixel 3 em Not Pink, e vemos o discador de telefone original do Google. Hawkeye também foi visto com um telefone flip com lareira. Como meu colega Ben Shawn observado anteriormente:

Indo mais fundo no contexto, é possível que este não seja o mesmo telefone, dados os eventos imediatamente após a ligação emocional de Clint, mas é pelo menos o mesmo modelo. Isso significa que, legalmente falando, Clint Barton gostou de um smartphone Pixel o suficiente para comprar outro.

Enquanto isso, Kate Bishop usa Just Black Pixel 4 rodando um sistema operacional altamente personalizado que realmente faz sentido dado o contexto da história. Você pode ver a moldura grossa que abriga o Soli e o slot de bloqueio facial. Observe o estranho sistema de navegação com uma conta central e botões próximos aos cantos inferiores.

O último telefone do Google, até agora, em gancho É o Sorta Sage Pixel 5 usado pela mãe de Kate, Eleanor. É protegido por uma caixa de tecido cinza esfumaçado com um botão liga / desliga salmão claramente visível. As filmagens no Hawkeye começaram em dezembro de 2020 e terminaram em 21 de abril, com refilmagens em setembro de 2021. O Pixel 5 acaba de ser lançado e é um dos produtos mais recentes que existem.

Não está claro quais serão os detalhes dessa promoção conjunta, se houver. Por exemplo, os telefones Sony Xperia estão no formato Homem-Aranha: Não há espaço para casa. A Marvel Studios pode adorar usar telefones do Google e ter a familiaridade de verificá-los em verde ao executar interfaces de usuário / fluxos de trabalho personalizados. Independentemente disso, é um grande detalhe para os fãs de hardware Pixel e MCU.

