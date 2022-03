Nikita Mazepin, da Haas, é banido de competir no GP da Inglaterra

Foi anunciado na quarta-feira que pilotos russos licenciados, como o piloto da Haas Nikita Mazepin, não poderão competir no Grande Prêmio da Grã-Bretanha.

David Richards, presidente da Motorsport UK, e o corpo diretivo da organização confirmaram em um comunicado que competidores licenciados russos e bielorrussos não serão aprovados para participar de eventos de automobilismo do Reino Unido, o que poderia impedir o piloto da Haas Mazepin de correr em Silverstone em 3 de julho.

O anúncio ocorre depois que a FIA decidiu na terça-feira permitir que pilotos da Rússia e da Bielorrússia continuem correndo sob bandeira neutra, permitindo que Mazepin permaneça na Fórmula 1 com a Haas.

No entanto, existe a possibilidade de Mazepin ainda competir no Grande Prêmio da Grã-Bretanha se conseguir obter uma licença de outro país.

“Toda a comunidade do automobilismo do Reino Unido condena as hostilidades da Rússia e da Bielorrússia na Ucrânia e expressa sua solidariedade e apoio a todos os afetados pelo conflito em andamento”, disse. Richards disse.

“Estamos unidos ao povo da Ucrânia e à comunidade do automobilismo após a invasão e as ações inaceitáveis ​​que se desenrolaram. Este é o momento para a comunidade internacional do automobilismo agir e mostrar apoio ao povo da Ucrânia e nossos colegas no Estado Automóvel Federal da Ucrânia (FAU).”

Na terça-feira, o Conselho Mundial de Automobilismo (WMSC) confirmou que nenhuma competição internacional da FIA será realizada na Rússia e na Bielorrússia até novo aviso, embora a F1 tenha anunciado na semana passada que o Grande Prêmio da Rússia deste ano seria cancelado.

O presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, disse que a decisão do WMSC está “em linha com as recomendações feitas recentemente pelo Comitê Olímpico Internacional”.

“Como você sabe, a FIA está observando os desenvolvimentos na Ucrânia com tristeza e choque, e espero que seja encontrada uma solução rápida e pacífica para a situação atual. Condenamos a invasão russa da Ucrânia e pensamos em todos aqueles que sofrem como resultado disso”, disse Ben Sulayem.

“Gostaria de confirmar que a FIA, juntamente com nossos promotores, agiu proativamente sobre este assunto na semana passada e a comunicação foi feita de acordo na Fórmula 1, Fórmula 2, WTCR e International Drifting Cup”.

A decisão do WMSC acrescentou que nenhuma equipe nacional russa ou bielorrussa poderá participar de competições internacionais e que “símbolos, cores e bandeiras russas/bielorrussas (uniforme, equipamento e veículo) não devem ser exibidos”.

Em resposta, o Motorsport UK disse: “Nenhuma equipe russa/bielorrussa licenciada foi aprovada para participar de competições de automobilismo do Reino Unido, nenhum competidor e oficiais russos/bielorrussos licenciados foram aprovados para participar de eventos de automobilismo do Reino Unido e não há símbolos nacionais russos/bielorrussos. , cores e bandeiras (no uniforme, equipamento e veículo) são exibidas em eventos permitidos no automobilismo no Reino Unido”

A declaração acrescentou que a decisão do Motorsport UK foi tomada em plena consulta com o governo do Reino Unido e os órgãos nacionais de gestão esportiva.